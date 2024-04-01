https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-onarilmis-marder-piyade-savas-aracinin-videosunu-yayinladi-1082363983.html
Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, çatışma alanında ele geçirilerek onarılan Alman yapımı Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı. Bakanlığın Telegram kanalında... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T20:41+0300
2024-04-01T20:41+0300
2024-04-01T20:41+0300
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Marder zırhlısı, istihkam ve onarım ekipleri tarafından savaş alanından alınarak Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi. Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimi yetkilisi, “Araç boyutlarından dolayı, arazi geçiş kabiliyetinden dolayı oldukça ağır, bizim buradaki şartlarda oldukça zorlandığını düşünüyorum. Çamurdan geçiş kabiliyeti çok düşük” diye konuştu.Buna göre aracın tahliyesi, iki aşamada gerçekleştirildi. Öncelikle askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğinin sağlanması için tahliye alanının istihkam keşfi yapıldı, ardından zırhlı muharebe aracının tahliye operasyonu gerçekleştirildi, araç onarım birimine getirildi ve oradaki askerler tarafından onarımı yapıldı.
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Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı
2024-04-01T20:41+0300
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video, rusya, ukrayna, avdeyevka, tank, видео
video, rusya, ukrayna, avdeyevka, tank, видео
Rusya Savunma Bakanlığı, onarılmış Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, çatışma alanında ele geçirilerek onarılan Alman yapımı Marder piyade savaş aracının videosunu yayınladı. Bakanlığın Telegram kanalında yapılan paylaşımda, Rus askerlerin Avdeyevka yakınlarında ele geçirdiği ve onardığı Alman yapımı Marder zırhlı piyade aracının videosu yer aldı.
Marder zırhlısı, istihkam ve onarım ekipleri tarafından savaş alanından alınarak Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi. Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimi yetkilisi, “Araç boyutlarından dolayı, arazi geçiş kabiliyetinden dolayı oldukça ağır, bizim buradaki şartlarda oldukça zorlandığını düşünüyorum. Çamurdan geçiş kabiliyeti çok düşük” diye konuştu.
Buna göre aracın tahliyesi, iki aşamada gerçekleştirildi. Öncelikle askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğinin sağlanması için tahliye alanının istihkam keşfi yapıldı, ardından zırhlı muharebe aracının tahliye operasyonu gerçekleştirildi, araç onarım birimine getirildi ve oradaki askerler tarafından onarımı yapıldı.