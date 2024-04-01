Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
00:01
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
00:12
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
00:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
00:37
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
00:51
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
01:15
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
01:27
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
01:40
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
01:52
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
02:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
02:15
4 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
02:29
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
02:44
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
02:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
03:01
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
03:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
03:29
3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
09:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
10:16
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
10:31
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
11 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
11:41
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
12:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
12:38
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
15:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
15:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
19:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Gazeteci Yavuz: Antalya'da CHP'nin adayı genel seçim havası yarattı
20:11
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Eski Kültür Bakanı Karakaş: Bu seçimler 2028 seçimlerine ışık tutacak
21:11
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
11 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Barış Terkoğlu: Erken seçimin imkanları oluşmuş durumda
22:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
11 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
AK Parti eski Milletvekili Metiner: Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi
23:21
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20240401/radyo-sputnike-konusan-mehmet-metiner-millet-ak-partiye-son-bir-mesaj-verdi-1082324485.html
Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'
Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'
Sputnik Türkiye
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner seçim sonuçlarını Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Söz konusu sonuçlarla milletin AK Parti’ye bir mesaj verdiğini... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T00:51+0300
2024-04-01T00:51+0300
politika
radyo
radyo
ak parti
mehmet metiner
akp
seçim
yerel seçim
seçimler
yerel seçimler
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082324265_0:0:1653:929_1920x0_80_0_0_8e053f4f79f0bc1f509eeba1478910d1.png
Radyo Sputnik’te 31 Mart Yerel Seçimleri’nin anbean takip edildiği; Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Barış Mutlu'nun sunduğu ‘Seçim 2024 Özel’ yayınına konuk olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti teşkilatına eleştiriler yöneltti. Seçmenden gelen mesajı ‘doğru okuma’ çağırısı yapan Metiner, şunları söyledi:‘Milletimizin tercihi hepimizin başının üzerindedir’‘Seçime ekonomik sıkıntılar da damga vurdu’“Milletimiz bize bir mesaj verdi. CHP‘li belediye başkanlarının yeniden seçilmesi yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak görülmemeli, bizim kaybettiğimiz yerlerde de hizmet yapmadığımız için cezalandırıldığımız şeklinde anlaşılmamalı. Bence hizmet odaklı bir seçim olmadı, bir anlamda genel bir seçim oldu. Bu seçime bizden kaynaklanan, partimizin siyasi aktörlerinden, başkan adaylarından kaynaklanan faktörlerin yanı sıra ekonomik sıkıntılar da damga vurdu. Dolayısıyla milletimiz AK Partimize son bir mesaj vermek istedi. Bu mesajın siyaseten doğru okunması gerektiğine inanıyorum. Eğer sayın cumhurbaşkanımız, siyasi hareketimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan milletin verdiği mesajı doğru okumaz ve gereğini yapmazsa şahsen bundan sonra milletin yeni siyasal arayışlara gireceği kanaatindeyim. Umut ediyorum ki AK Parti kendine çekidüzen versin.”‘Milleti suçlayanlar AK Partili olamaz’‘Sistemden kaynaklanan yanlışlar var’“Bu seçim çok değişik bir seçim oldu. Genel seçim özelliği taşıyan bir seçime dönüştü. Bence sistemin kendisinden kaynaklanan birtakım sorunların acilen düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden, seçim sisteminden kaynaklanan yanlışlıklar var.”‘Teşkilatlar kuruluş misyonundan uzaklaşmış durumda’‘Milletimizin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor’“Milletin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor. Ama cumhurbaşkanımızın sahaya sürdüğü isimler veyahut da cumhurbaşkanımızı taşrada temsil eden teşkilatların milletle bağı kopmuş durumda, bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Ders çıkartmasını bilirsek bu bizi AK Parti olarak çok daha güçlü kılar. Milleti suçlayan dil bize daha çok kaybettirir.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Radyo Sputnik'e konuştu
Sputnik Türkiye
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Radyo Sputnik'e konuştu...
2024-04-01T00:51+0300
true
PT5M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082324265_183:0:1422:929_1920x0_80_0_0_7c86e2d333ccbc703aa10d803c62cf14.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, radyo, ak parti, mehmet metiner, akp, seçim, yerel seçim, seçimler, yerel seçimler, mahalli idareler genel seçimi, 31 mart mahalli idareler seçimleri, видео
radyo, radyo, ak parti, mehmet metiner, akp, seçim, yerel seçim, seçimler, yerel seçimler, mahalli idareler genel seçimi, 31 mart mahalli idareler seçimleri, видео

Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'

00:51 01.04.2024
© Sputnik
Abone ol
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner seçim sonuçlarını Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Söz konusu sonuçlarla milletin AK Parti’ye bir mesaj verdiğini söyleyen Metiner, “Mesaj doğru okunmaz ve gereği yapılmazsa millet yeni siyasal arayışlara girer” dedi.
Radyo Sputnik’te 31 Mart Yerel Seçimleri’nin anbean takip edildiği; Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Barış Mutlu'nun sunduğu ‘Seçim 2024 Özel’ yayınına konuk olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti teşkilatına eleştiriler yöneltti. Seçmenden gelen mesajı ‘doğru okuma’ çağırısı yapan Metiner, şunları söyledi:

‘Milletimizin tercihi hepimizin başının üzerindedir’

“Milletimizin tercihi hepimizin başının üzerinde olması gereken bir husustur. Parti ayırt etmeksizin seçilen bütün belediye başkanlarını yürekten tebrik ediyorum. İnşallah hiç kimsenin kaybetmediği duygusunun yaşandığı bir siyasal iklimin oluşmasına katkı sağlarlar. Bu akşam Özgür Özel’in ‘bu seçimin mağlubu yoktur’ sözlerini bu anlamda demokratik siyaset adına anlamlı ve değerli buluyorum.”

‘Seçime ekonomik sıkıntılar da damga vurdu’

“Milletimiz bize bir mesaj verdi. CHP‘li belediye başkanlarının yeniden seçilmesi yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak görülmemeli, bizim kaybettiğimiz yerlerde de hizmet yapmadığımız için cezalandırıldığımız şeklinde anlaşılmamalı. Bence hizmet odaklı bir seçim olmadı, bir anlamda genel bir seçim oldu. Bu seçime bizden kaynaklanan, partimizin siyasi aktörlerinden, başkan adaylarından kaynaklanan faktörlerin yanı sıra ekonomik sıkıntılar da damga vurdu. Dolayısıyla milletimiz AK Partimize son bir mesaj vermek istedi. Bu mesajın siyaseten doğru okunması gerektiğine inanıyorum. Eğer sayın cumhurbaşkanımız, siyasi hareketimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan milletin verdiği mesajı doğru okumaz ve gereğini yapmazsa şahsen bundan sonra milletin yeni siyasal arayışlara gireceği kanaatindeyim. Umut ediyorum ki AK Parti kendine çekidüzen versin.”

‘Milleti suçlayanlar AK Partili olamaz’

Millet seçmesini bilmiyor anlayışına kapılanları görüyorum. Milleti CHP’li adaylara oy verdiği için suçlayan bazı densiz ifadelerle karşı karşıya geliyorum sosyal medya mecralarında. Milleti suçlayanlar AK Partili olamazlar. Millet bize oy verdiğinde iyi, bizi tercih etmediğinde kötü diye bir şey olmaz. Milletin iradesine, tercihine hepimiz saygılıyız. Seçilmiş belediye başkanlarını da kendimizden biliriz, bu ülkenin insanlarıdırlar. Biz birbirimizin hasmı değil, rakibiyiz. Sandık kapandıktan sonra da birlikte Türkiye olduğumuzun bilinci ile kucaklaşırız. Memleketimiz için gerekli olan hizmetlerin yapılması için de birlikte hareket ederiz.”

‘Sistemden kaynaklanan yanlışlar var’

“Bu seçim çok değişik bir seçim oldu. Genel seçim özelliği taşıyan bir seçime dönüştü. Bence sistemin kendisinden kaynaklanan birtakım sorunların acilen düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden, seçim sisteminden kaynaklanan yanlışlıklar var.”

‘Teşkilatlar kuruluş misyonundan uzaklaşmış durumda’

“AK Parti’mizin 22 yıllık iktidar dönemi itibariyle içine girdiği bir rehavet söz konusu. Siyasal aktörlerimiz milletlerden kopuk. Milletin derdi ile dertlenmeyen, milletin derdi ile dertlenmeyen, onların sorunlarını çözmeyen siyasi aktörler AK Partinin sırtında bir kamburdur. Teşkilatlarımızda çok ciddi bir zafiyet gözlemledim. Teşkilatlar kuruluş misyonundan hayli uzaklaşmış durumdalar. Teşkilatta görev alanlar kibir abideleri gibi dolaşıyorlar. Dolayısıyla AK Partinin yeniden kendini inşa etmesi gerekiyor.”

‘Milletimizin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor’

“Milletin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor. Ama cumhurbaşkanımızın sahaya sürdüğü isimler veyahut da cumhurbaşkanımızı taşrada temsil eden teşkilatların milletle bağı kopmuş durumda, bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Ders çıkartmasını bilirsek bu bizi AK Parti olarak çok daha güçlü kılar. Milleti suçlayan dil bize daha çok kaybettirir.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала