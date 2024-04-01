https://sputniknews.com.tr/20240401/radyo-sputnike-konusan-mehmet-metiner-millet-ak-partiye-son-bir-mesaj-verdi-1082324485.html

Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'

Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'

Sputnik Türkiye

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner seçim sonuçlarını Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Söz konusu sonuçlarla milletin AK Parti’ye bir mesaj verdiğini... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T00:51+0300

2024-04-01T00:51+0300

2024-04-01T00:51+0300

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seçimler

yerel seçimler

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Radyo Sputnik’te 31 Mart Yerel Seçimleri’nin anbean takip edildiği; Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Barış Mutlu'nun sunduğu ‘Seçim 2024 Özel’ yayınına konuk olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti teşkilatına eleştiriler yöneltti. Seçmenden gelen mesajı ‘doğru okuma’ çağırısı yapan Metiner, şunları söyledi:‘Milletimizin tercihi hepimizin başının üzerindedir’‘Seçime ekonomik sıkıntılar da damga vurdu’“Milletimiz bize bir mesaj verdi. CHP‘li belediye başkanlarının yeniden seçilmesi yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak görülmemeli, bizim kaybettiğimiz yerlerde de hizmet yapmadığımız için cezalandırıldığımız şeklinde anlaşılmamalı. Bence hizmet odaklı bir seçim olmadı, bir anlamda genel bir seçim oldu. Bu seçime bizden kaynaklanan, partimizin siyasi aktörlerinden, başkan adaylarından kaynaklanan faktörlerin yanı sıra ekonomik sıkıntılar da damga vurdu. Dolayısıyla milletimiz AK Partimize son bir mesaj vermek istedi. Bu mesajın siyaseten doğru okunması gerektiğine inanıyorum. Eğer sayın cumhurbaşkanımız, siyasi hareketimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan milletin verdiği mesajı doğru okumaz ve gereğini yapmazsa şahsen bundan sonra milletin yeni siyasal arayışlara gireceği kanaatindeyim. Umut ediyorum ki AK Parti kendine çekidüzen versin.”‘Milleti suçlayanlar AK Partili olamaz’‘Sistemden kaynaklanan yanlışlar var’“Bu seçim çok değişik bir seçim oldu. Genel seçim özelliği taşıyan bir seçime dönüştü. Bence sistemin kendisinden kaynaklanan birtakım sorunların acilen düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden, seçim sisteminden kaynaklanan yanlışlıklar var.”‘Teşkilatlar kuruluş misyonundan uzaklaşmış durumda’‘Milletimizin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor’“Milletin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor. Ama cumhurbaşkanımızın sahaya sürdüğü isimler veyahut da cumhurbaşkanımızı taşrada temsil eden teşkilatların milletle bağı kopmuş durumda, bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Ders çıkartmasını bilirsek bu bizi AK Parti olarak çok daha güçlü kılar. Milleti suçlayan dil bize daha çok kaybettirir.”

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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Radyo Sputnik'e konuştu Sputnik Türkiye Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Radyo Sputnik'e konuştu... 2024-04-01T00:51+0300 true PT5M55S

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