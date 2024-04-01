Radyo Sputnik'e konuşan Mehmet Metiner: 'Millet AK Parti’ye son bir mesaj verdi'
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AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner seçim sonuçlarını Radyo Sputnik'te değerlendirdi. Söz konusu sonuçlarla milletin AK Parti’ye bir mesaj verdiğini söyleyen Metiner, “Mesaj doğru okunmaz ve gereği yapılmazsa millet yeni siyasal arayışlara girer” dedi.
Radyo Sputnik’te 31 Mart Yerel Seçimleri’nin anbean takip edildiği; Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Barış Mutlu'nun sunduğu ‘Seçim 2024 Özel’ yayınına konuk olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti teşkilatına eleştiriler yöneltti. Seçmenden gelen mesajı ‘doğru okuma’ çağırısı yapan Metiner, şunları söyledi:
‘Milletimizin tercihi hepimizin başının üzerindedir’
“Milletimizin tercihi hepimizin başının üzerinde olması gereken bir husustur. Parti ayırt etmeksizin seçilen bütün belediye başkanlarını yürekten tebrik ediyorum. İnşallah hiç kimsenin kaybetmediği duygusunun yaşandığı bir siyasal iklimin oluşmasına katkı sağlarlar. Bu akşam Özgür Özel’in ‘bu seçimin mağlubu yoktur’ sözlerini bu anlamda demokratik siyaset adına anlamlı ve değerli buluyorum.”
‘Seçime ekonomik sıkıntılar da damga vurdu’
“Milletimiz bize bir mesaj verdi. CHP‘li belediye başkanlarının yeniden seçilmesi yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak görülmemeli, bizim kaybettiğimiz yerlerde de hizmet yapmadığımız için cezalandırıldığımız şeklinde anlaşılmamalı. Bence hizmet odaklı bir seçim olmadı, bir anlamda genel bir seçim oldu. Bu seçime bizden kaynaklanan, partimizin siyasi aktörlerinden, başkan adaylarından kaynaklanan faktörlerin yanı sıra ekonomik sıkıntılar da damga vurdu. Dolayısıyla milletimiz AK Partimize son bir mesaj vermek istedi. Bu mesajın siyaseten doğru okunması gerektiğine inanıyorum. Eğer sayın cumhurbaşkanımız, siyasi hareketimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan milletin verdiği mesajı doğru okumaz ve gereğini yapmazsa şahsen bundan sonra milletin yeni siyasal arayışlara gireceği kanaatindeyim. Umut ediyorum ki AK Parti kendine çekidüzen versin.”
‘Milleti suçlayanlar AK Partili olamaz’
Millet seçmesini bilmiyor anlayışına kapılanları görüyorum. Milleti CHP’li adaylara oy verdiği için suçlayan bazı densiz ifadelerle karşı karşıya geliyorum sosyal medya mecralarında. Milleti suçlayanlar AK Partili olamazlar. Millet bize oy verdiğinde iyi, bizi tercih etmediğinde kötü diye bir şey olmaz. Milletin iradesine, tercihine hepimiz saygılıyız. Seçilmiş belediye başkanlarını da kendimizden biliriz, bu ülkenin insanlarıdırlar. Biz birbirimizin hasmı değil, rakibiyiz. Sandık kapandıktan sonra da birlikte Türkiye olduğumuzun bilinci ile kucaklaşırız. Memleketimiz için gerekli olan hizmetlerin yapılması için de birlikte hareket ederiz.”
‘Sistemden kaynaklanan yanlışlar var’
“Bu seçim çok değişik bir seçim oldu. Genel seçim özelliği taşıyan bir seçime dönüştü. Bence sistemin kendisinden kaynaklanan birtakım sorunların acilen düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden, seçim sisteminden kaynaklanan yanlışlıklar var.”
‘Teşkilatlar kuruluş misyonundan uzaklaşmış durumda’
“AK Parti’mizin 22 yıllık iktidar dönemi itibariyle içine girdiği bir rehavet söz konusu. Siyasal aktörlerimiz milletlerden kopuk. Milletin derdi ile dertlenmeyen, milletin derdi ile dertlenmeyen, onların sorunlarını çözmeyen siyasi aktörler AK Partinin sırtında bir kamburdur. Teşkilatlarımızda çok ciddi bir zafiyet gözlemledim. Teşkilatlar kuruluş misyonundan hayli uzaklaşmış durumdalar. Teşkilatta görev alanlar kibir abideleri gibi dolaşıyorlar. Dolayısıyla AK Partinin yeniden kendini inşa etmesi gerekiyor.”
‘Milletimizin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor’
“Milletin Cumhurbaşkanımıza verdiği destek devam ediyor. Ama cumhurbaşkanımızın sahaya sürdüğü isimler veyahut da cumhurbaşkanımızı taşrada temsil eden teşkilatların milletle bağı kopmuş durumda, bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Ders çıkartmasını bilirsek bu bizi AK Parti olarak çok daha güçlü kılar. Milleti suçlayan dil bize daha çok kaybettirir.”