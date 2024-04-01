https://sputniknews.com.tr/20240401/mustafa-denizlinin-kizi-lal-denizli-cesme-belediye-baskani-secildi-1082337121.html

Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı seçildi

Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı olduğu Çeşme'de seçimi kazandı. Lal... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı bölgelerde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir ilki başardı.İlçenin ilk kadın belediye başkanı olduLal Denizli yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım." ifadelerini kullandı.Lal Denizli kimdir?Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi.Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.

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