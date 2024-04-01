https://sputniknews.com.tr/20240401/mehmet-simsekden-devam-mesaji-orta-vadeli-programimizi-guclendirerek-uygulamaya-devam-edecegiz-1082335513.html
Mehmet Şimşek'ten 'devam' mesajı: Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek uygulamaya devam edeceğiz
Mehmet Şimşek'ten 'devam' mesajı: Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek uygulamaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Yerel seçim ardından Mehmet Şimşek, ilk açıklamayı yaparak ekonomideki gidişatın tasarruf ve enflasyonu düşürme oranlı gideceğine vurgu yaptı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T11:49+0300
2024-04-01T11:49+0300
2024-04-01T11:57+0300
politika
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
maliye politikası
ak parti
recep tayyip erdoğan
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonu tek haneye indirmek adına uygulamaya koyulan Orta Vadeli Programı güçlendirdirerek geliştireceklerini açıkladı. Şimşek sosyal hesabından şu sözleri paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240401/26-milletvekilinden-4-milletvekili-belediye-baskanligi-yarisini-kazandi-1082335053.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, maliye politikası, ak parti, recep tayyip erdoğan, merkez bankası
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, maliye politikası, ak parti, recep tayyip erdoğan, merkez bankası
Mehmet Şimşek'ten 'devam' mesajı: Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek uygulamaya devam edeceğiz
11:49 01.04.2024 (güncellendi: 11:57 01.04.2024)
Yerel seçim ardından Mehmet Şimşek, ilk açıklamayı yaparak ekonomideki gidişatın tasarruf ve enflasyonu düşürme oranlı gideceğine vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonu tek haneye indirmek adına uygulamaya koyulan Orta Vadeli Programı güçlendirdirerek geliştireceklerini açıkladı.
Şimşek sosyal hesabından şu sözleri paylaştı:
Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.
Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.