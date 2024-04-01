https://sputniknews.com.tr/20240401/kuzey-kore-bu-yil-birkac-kesif-uydusu-firlatmayi-planladigini-dogruladi-1082349177.html

Kuzey Kore, bu yıl birkaç keşif uydusu fırlatmayı planladığını doğruladı

Kuzey Kore, bu yıl birkaç keşif uydusu fırlatmayı planladığını doğruladı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore Ulusal Hava ve Uzaya Teknolojileri İdaresi, bu yıl içinde dünya yörüngesine birkaç keşif amaçlı uydu göndermeyi planladıklarını duyurdu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T13:35+0300

2024-04-01T13:35+0300

2024-04-01T13:35+0300

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığına göre Ulusal Hava ve Uzaya Teknolojileri İdaresi Genel Direktör Yardımcısı Park Kyung-soo, “Geçen yıl Malligyong-1 keşif uydusunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla ulusal savunma kabiliyetinin güçlendirilmesinde büyük ilerleme kaydedildi. Misyonlara bu yıl da devam edilecek. Uyduların fırlatılması planlanıyor” açıklamasında bulundu.Uzay çalışmalarının öneminin giderek arttığını kaydeden Park, ülkesinin uyduları tarım, toprak ve afet yönetimi gibi farklı amaçlarla kullanmak için çaba harcadığını belirtti.Daha önce Güney Kore medyası, askeri kaynağa atıfla, Kuzey Kore’nin yabancıların Tongchang-ri uzay üssünü gözlemlemesini önlemek için bir ekran kurduğunu bildirmişti. Üste uydu fırlatma yönünde hazırlık çalışmalarının yapılma ihtimali olduğu belirtilmişti.Güney Kore idaresi, bu tür çalışmalarla ilgili olarak Kuzey Kore’deki kilit önemdeki tesisleri gözlemlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde olduklarını açıklamıştı. Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kuzey Kore’nin açıkladığı hedefler ne olursa olsun, balistik füze teknolojisini kullanan her bir Kuzey Kore uydusu, BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalidir” ifadesine yer verildi.Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 21 Kasım 2023 tarihinde Malligyong-1 adlı keşif uydusunun yeni tip Chollima-1 roketiyle Tongchang-ri uzay üssünden fırlatıldığını açıklamıştı. Fırlatma törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html

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kuzey kore, uydu, askeri uydu, uzay, uzay aracı, abd, güney kore, japonya