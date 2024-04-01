https://sputniknews.com.tr/20240401/kocaeli-korfezde-tum-sandiklarda-secim-sonuclarina-itiraz-edildi-1082360658.html

Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verildi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T17:33+0300

2024-04-01T17:33+0300

2024-04-01T17:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kocaeli

körfez

oy sayımı

itiraz

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seçim sonuçları

seçim sonuçları 2024

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CHP İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, yaptığı açıklamada, 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi."Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirten Altunal, yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.Altunal, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını bildirdi.Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-muhtarlik-secimi-kavgasinda-kan-akti-4u-agir-23-yarali-1082359880.html

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