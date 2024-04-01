https://sputniknews.com.tr/20240401/iyi-partiden-aksener-ile-ilgili-aciklama-yarin-basin-toplantisi-duzenleyecek-1082323512.html

İYİ Parti'den Akşener ile ilgili açıklama: Yarın basın toplantısı düzenleyecek

İYİ Parti'den Akşener ile ilgili açıklama: Yarın basın toplantısı düzenleyecek

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T00:25+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

basın toplantısı

iyi parti

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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle İYİ Parti lideri Akşener'in yarın basın toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" ifadesine de yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/aksener-gorevi-birakma-karari-aldi-iddiasi-1082318529.html

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