https://sputniknews.com.tr/20240401/iyi-partiden-aksener-ile-ilgili-aciklama-yarin-basin-toplantisi-duzenleyecek-1082323512.html
İYİ Parti'den Akşener ile ilgili açıklama: Yarın basın toplantısı düzenleyecek
İYİ Parti'den Akşener ile ilgili açıklama: Yarın basın toplantısı düzenleyecek
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T00:25+0300
2024-04-01T00:25+0300
2024-04-01T00:25+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
basın toplantısı
iyi parti
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle İYİ Parti lideri Akşener'in yarın basın toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" ifadesine de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/aksener-gorevi-birakma-karari-aldi-iddiasi-1082318529.html
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meral akşener nerede, meral akşener iyi parti, meral akşener basın toplantısı
meral akşener nerede, meral akşener iyi parti, meral akşener basın toplantısı
İYİ Parti'den Akşener ile ilgili açıklama: Yarın basın toplantısı düzenleyecek
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle İYİ Parti lideri Akşener'in yarın basın toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" ifadesine de yer verildi.