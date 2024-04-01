https://sputniknews.com.tr/20240401/iyi-parti-sonuclari-en-dogru-sekilde-okuyarak-yol-haritamizi-belirleyecegiz-1082328502.html
İYİ Parti: Sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz
İYİ Parti: Sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zorlu, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T02:26+0300
2024-04-01T02:26+0300
2024-04-01T02:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
kürşad zorlu
yerel seçimler
yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleşen seçimde milletin kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koyduğunu belirterek, “En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.Zorlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240401/iyi-partinin-ibb-adayi-kavuncudan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-aciklama-1082327903.html
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iyi parti, kürşad zorlu, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri
iyi parti, kürşad zorlu, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri
İYİ Parti: Sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zorlu, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleşen seçimde milletin kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koyduğunu belirterek, “En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Zorlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız.