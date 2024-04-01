https://sputniknews.com.tr/20240401/istanbulda-sandiklarin-9998i-acildi-hangi-parti-kac-ilce-aldi-1082332053.html

İstanbul'da sandıkların 99.98'i açıldı: Hangi parti kaç ilçe aldı?

İstanbul'da sandıkların 99.98'i açıldı: Hangi parti kaç ilçe aldı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da seçimi önde tamamlayan CHP kentte 26 ilçeyi kazandı. Üsküdar ve Tuzla gibi ilçeler CHP'ye geçti. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T09:57+0300

2024-04-01T09:57+0300

2024-04-01T09:57+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

seçim

yerel seçim

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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31 Mart Yerel Seçimleri’nde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların yüzde 99.98'i açıldığı İstanbul'da CHP, seçimi önde bitirereki, oy oranını ciddi şekilde artırdı.2019'daki seçimde kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmeyen, CHP, kazandığı ilçelere 12 yeni ilçe ekledi.Kesin olmayan sonuçara göre 26 ilçenin yönetimi CHP'de olacak. Buna göre Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri Ak Parti'den CHP'ye geçti. Siliviri'de de CHP belediye yönetimini MHP'den alacak.AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerden biri Üsküdar oldu. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye CHP'ye geçti.4 dönemdir yönetimi Ak Parti'de olan Eyüpsultan'da belediye Başkanlığını yüzde 48.06 ile CHP'li Mithat Bülent yüÖzmen kazandı. Beyoğlu'nda seçmen 35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı. CHP'nin kazandığı ilçeler şu şekilde:Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çatalaca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Üskdar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sancaktepe, Esenyurt, Çekmeköy, Beylikdüzü, Ataşehir, Tuzla, Maltepe, Avcılar, BayrampaşaAK Parti'nin kazadığı ilçeler ise: Fatih, Zeytinburnu, Kağıthane, Pendik, Ümraniye, Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Sultanbeyli, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar,

https://sputniknews.com.tr/20240401/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-ne-soylediysek-tek-tek-hayata-gecirecegiz-1082328967.html

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