https://sputniknews.com.tr/20240401/israilin-iranin-samdaki-konsolosluk-binasina-duzenledigi-saldiriya-rusyadan-kinama-1082366962.html
İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya Rusya’dan kınama
İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya Rusya’dan kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın Suriye’deki konsolosluğuna saldırısını kararlılıkla kınadığını, diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T23:23+0300
2024-04-01T23:23+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. İlgili Viyana Sözleşmeleri ile dokunulmazlığı güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik her türlü saldırının kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşündeyiz” ifadelerine yer verildi.Saldırının başkentin yoğun nüfuslu bir bölgesinde gerçekleştirildiğine ve bunun sivil kayıp riski oluşturduğuna özellikle dikkat çeken bakanlık, İsrail’in saldırgan eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini vurguladı.Açıklamada ayrıca Moskova’nın, İsrail yönetimine tüm bölgeyi etkileyecek sonuçlar doğuracak Suriye ve diğer ülkelerdeki kışkırtıcı askeri eylemlerden vazgeçme çağrısında bulunduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html
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israil, rusya, iran, kınama
israil, rusya, iran, kınama
İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya Rusya’dan kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın Suriye’deki konsolosluğuna saldırısını kararlılıkla kınadığını, diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. İlgili Viyana Sözleşmeleri ile dokunulmazlığı güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik her türlü saldırının kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşündeyiz” ifadelerine yer verildi.
Saldırının başkentin yoğun nüfuslu bir bölgesinde gerçekleştirildiğine ve bunun sivil kayıp riski oluşturduğuna özellikle dikkat çeken bakanlık, İsrail’in saldırgan eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca Moskova’nın, İsrail yönetimine tüm bölgeyi etkileyecek sonuçlar doğuracak Suriye ve diğer ülkelerdeki kışkırtıcı askeri eylemlerden vazgeçme çağrısında bulunduğu vurgulandı.