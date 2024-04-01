https://sputniknews.com.tr/20240401/israilin-iranin-samdaki-konsolosluk-binasina-duzenledigi-saldiriya-rusyadan-kinama-1082366962.html

İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya Rusya’dan kınama

İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıya Rusya’dan kınama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın Suriye’deki konsolosluğuna saldırısını kararlılıkla kınadığını, diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T23:23+0300

2024-04-01T23:23+0300

2024-04-01T23:23+0300

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iran

kınama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. İlgili Viyana Sözleşmeleri ile dokunulmazlığı güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik her türlü saldırının kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşündeyiz” ifadelerine yer verildi.Saldırının başkentin yoğun nüfuslu bir bölgesinde gerçekleştirildiğine ve bunun sivil kayıp riski oluşturduğuna özellikle dikkat çeken bakanlık, İsrail’in saldırgan eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini vurguladı.Açıklamada ayrıca Moskova’nın, İsrail yönetimine tüm bölgeyi etkileyecek sonuçlar doğuracak Suriye ve diğer ülkelerdeki kışkırtıcı askeri eylemlerden vazgeçme çağrısında bulunduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html

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