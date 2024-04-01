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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-unrwanin-kapatilmasi-icin-bmye-resmen-basvurdu-1082350360.html
İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye resmen başvurdu
İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye resmen başvurdu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Hamas’la ilişkisi olduğunu savunan İsrail... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:02+0300
2024-04-01T14:02+0300
israil- filistin çatışması
israil
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
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İngiliz The Guardian gazetesinin BM yetkililerine dayandırdığı özel haberine göre, İsrail, başvuruyu geçen hafta yaparken, UNRWA'nın kapatılması ve personelinin büyük ölçekli gıda dağıtımı yapacak farklı BM kuruluşlarında görevlendirilmesini isteyen İsrail'in başvurusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yapıldı.Gazze'ye gönderilecek yardımlarda UNRWA ile çalışmak istemediğini belirten İsrail, daha fazla yardımın bölgeye girememesinde de BM'nin Gazze'deki kapasitesini suçladı.İsrail, başvurusunda 300 ila 400 UNRWA personelinin, Dünya Gıda Programı gibi BM kurumlarına ya da yeni oluşturulacak bir kuruma kaydırılması talebinde de bulundu.‘UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve ancak Genel Kurul değiştirebilir’Haberde isimleri gizli tutularak görüşlerine yer verilen BM yetkilileri, başvurunun BM'yi "Gazze'deki açlıkla mücadelede işbirliği yapmak istemeyen taraf" olarak göstermeyi amaçladığını söyledi.İsrail'in UNRWA'yı yok etme planının bir parçası olarak söz konusu başvuruyu yaptığını öne süren bir yetkili ise "Eğer izin verirsek bu durum tamamen İsrail tarafından yönetilmemiz anlamına gelecek, aşırıcılıkla mücadele ve yardımların gerçekleştirilmesinde en büyük kurum olan UNRWA'nın yok edilmesinde BM işbirlikçi olacak" ifadelerini kullandı.Yetkililer, ABD'nin, İsrail'in başvurusunu desteklediğini ancak UNRWA'ya destek veren diğer ülkeler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu talebe karşı çıktığını da aktardı.UNRWA'nın Gazze'ye yardım ulaştıracak kaynak ve güvenceye sahip tek kurum olduğunu savunan BM kaynakları, Gazze'de kıtlık riski devam ederken İsrail'in talepleri doğrultusunda yeni bir düzene geçilmesinin feci sonuçları olacağını ifade etti.Eski UNRWA Sözcüsü Chris Gunness ise BM kurumlarının dağıtılması talebinin "çok çirkin" bir talep olduğunu belirterek, "UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve bu yetkiyi bir üye ya da Genel Sekreter değil ancak Genel Kurul değiştirebilir" dedi.UNRWA sadece gıda dağıtımı yapmıyorUNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai, konuya ilişkin değerlendirmesinde, başka bir kurumun yardım dağıtabileceğini ancak yine de UNRWA altyapısına ihtiyaç duyacağını kaydetti.Alrifai, UNRWA'nın Gazze'de sadece yardım dağıtmadığını aynı zamanda 7 sağlık merkezi işlettiğini, günde 23 bin tedavi gerçekleştirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin aşı yaptığını da aktardı.UNRWA'nın görevini yapacak herhangi bir kuruluş bulunmadığına işaret eden Alrifai, açlığın alarm veren bir sorun olduğunu vurguladı.Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefindeYaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240328/bm-gazzeye-karadan-yardimin-alternatifi-yok-1082165799.html
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israil, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu
israil, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu

İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye resmen başvurdu

14:02 01.04.2024
© AP Photo / Hassan EslaiahBirleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Hassan Eslaiah
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Hamas’la ilişkisi olduğunu savunan İsrail, ajansın kapatılması için BM’ye resmi başvuru yaptı.
İngiliz The Guardian gazetesinin BM yetkililerine dayandırdığı özel haberine göre, İsrail, başvuruyu geçen hafta yaparken, UNRWA'nın kapatılması ve personelinin büyük ölçekli gıda dağıtımı yapacak farklı BM kuruluşlarında görevlendirilmesini isteyen İsrail'in başvurusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından yapıldı.
Gazze'ye gönderilecek yardımlarda UNRWA ile çalışmak istemediğini belirten İsrail, daha fazla yardımın bölgeye girememesinde de BM'nin Gazze'deki kapasitesini suçladı.
İsrail, başvurusunda 300 ila 400 UNRWA personelinin, Dünya Gıda Programı gibi BM kurumlarına ya da yeni oluşturulacak bir kuruma kaydırılması talebinde de bulundu.

‘UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve ancak Genel Kurul değiştirebilir’

Haberde isimleri gizli tutularak görüşlerine yer verilen BM yetkilileri, başvurunun BM'yi "Gazze'deki açlıkla mücadelede işbirliği yapmak istemeyen taraf" olarak göstermeyi amaçladığını söyledi.
İsrail'in UNRWA'yı yok etme planının bir parçası olarak söz konusu başvuruyu yaptığını öne süren bir yetkili ise "Eğer izin verirsek bu durum tamamen İsrail tarafından yönetilmemiz anlamına gelecek, aşırıcılıkla mücadele ve yardımların gerçekleştirilmesinde en büyük kurum olan UNRWA'nın yok edilmesinde BM işbirlikçi olacak" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, ABD'nin, İsrail'in başvurusunu desteklediğini ancak UNRWA'ya destek veren diğer ülkeler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu talebe karşı çıktığını da aktardı.
UNRWA'nın Gazze'ye yardım ulaştıracak kaynak ve güvenceye sahip tek kurum olduğunu savunan BM kaynakları, Gazze'de kıtlık riski devam ederken İsrail'in talepleri doğrultusunda yeni bir düzene geçilmesinin feci sonuçları olacağını ifade etti.
Eski UNRWA Sözcüsü Chris Gunness ise BM kurumlarının dağıtılması talebinin "çok çirkin" bir talep olduğunu belirterek, "UNRWA'ya yetkiyi BM Genel Kurulu verir ve bu yetkiyi bir üye ya da Genel Sekreter değil ancak Genel Kurul değiştirebilir" dedi.

UNRWA sadece gıda dağıtımı yapmıyor

UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai, konuya ilişkin değerlendirmesinde, başka bir kurumun yardım dağıtabileceğini ancak yine de UNRWA altyapısına ihtiyaç duyacağını kaydetti.
Alrifai, UNRWA'nın Gazze'de sadece yardım dağıtmadığını aynı zamanda 7 sağlık merkezi işlettiğini, günde 23 bin tedavi gerçekleştirdiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 53 bin aşı yaptığını da aktardı.
UNRWA'nın görevini yapacak herhangi bir kuruluş bulunmadığına işaret eden Alrifai, açlığın alarm veren bir sorun olduğunu vurguladı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.
İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
Gazze'ye havadan insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM: Gazze'ye karadan yardımın alternatifi yok
28 Mart, 17:22
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