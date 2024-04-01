https://sputniknews.com.tr/20240401/iranin-sam-buyukelcisi-israilin-saldirisina-hizli-dogrudan-ve-guclu-karsilik-verilecek-1082366160.html

İran'ın Şam Büyükelçisi: İsrail'in saldırısına hızlı, doğrudan ve güçlü karşılık verilecek

İran'ın Şam Büyükelçisi: İsrail'in saldırısına hızlı, doğrudan ve güçlü karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin hızlı, doğrudan ve güçlü... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T21:45+0300

2024-04-01T21:45+0300

2024-04-01T21:45+0300

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iran

şam

saldırı

israil

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.Saldırıda diplomatlar ve askeri danışmanların da aralarında olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ekberi, hayatını kaybedenlerin kesin sayısı ve isimlerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıklanacağını ifade etti.İranlı Büyükelçi, İran'ın saldırıya hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini sözlerine ekledi.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, İranlı mevkidaşı ile görüştüÖte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, saldırıya uğrayan İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesini ziyaret ederek İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı telefonla aradı.Burada basına açıklama yapan Suriyeli Bakan, "Masumların ölümüne neden olan bu terör saldırısını şiddetli şeklinde kınıyoruz. Suriye, İran'ın yanında durmaya devam edecektir. İsrail'in bu saldırısı Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta yaşadığı sefil başarısızlığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html

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