https://sputniknews.com.tr/20240401/iett-otobusu-kaldirima-cikti-2-kisi-yaralandi-1082363446.html

İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı

İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda, İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T19:39+0300

2024-04-01T19:39+0300

2024-04-01T19:39+0300

türkiye

iett

otobüs

trafik kazası

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Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240219/istanbulda-iett-otobusu-ve-cop-kamyonu-carpisti-1i-agir-2-yarali-1080871723.html

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iett, otobüs, trafik kazası