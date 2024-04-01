https://sputniknews.com.tr/20240401/iett-otobusu-kaldirima-cikti-2-kisi-yaralandi-1082363446.html
İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı
İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda, İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T19:39+0300
2024-04-01T19:39+0300
2024-04-01T19:39+0300
türkiye
iett
otobüs
trafik kazası
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Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240219/istanbulda-iett-otobusu-ve-cop-kamyonu-carpisti-1i-agir-2-yarali-1080871723.html
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iett, otobüs, trafik kazası
iett, otobüs, trafik kazası
İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda, İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.