https://sputniknews.com.tr/20240401/hindistan-basbakani-modi-secimlerden-once-hile-yapmakla-suclandi-1082339563.html

Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerden önce hile yapmakla suçlandı

Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerden önce hile yapmakla suçlandı

Sputnik Türkiye

Ülkede yaklaşık 1 milyar seçmenin 19 Nisan itibariyle oy kullanacağı 7 aşamalı genel seçimler öncesi gerilim giderek yükselirken, Hindistan Ulusal Kongresi... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T12:37+0300

2024-04-01T12:37+0300

2024-04-01T12:37+0300

dünya

hindistan

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

genel seçim

parlamento

parlamento seçimleri

muhalefet

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082339236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dba61e995a078d1768781b9c2693b449.jpg

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Hindistan’da muhalefetteki Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal’ın rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla 21 Mart’ta gözaltına alınması, muhalif partiler tarafından başkent Yeni Delhi’de protesto edildi.Kejriwal’in gözaltına alınmasına tepki gösteren INC lideri Gandhi, gösterideki konuşmasında, Başbakan Modi’yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı.Gandhi, Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) hileli seçimleri kazanmasının ve anayasayı değiştirmesinin, ülkeyi ateşe atacağını iddia ederek, "Bu sıradan bir seçim değil. Bu ülkemizi kurtarmak ve anayasamızı korumak için yapılan bir seçim" dedi.Gözaltına alınan Kejriwal’in eşi Sunita Kejriwal ise "Bu faşizm Hindistan'da işe yaramayacak. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.INC, hükümetin partiye yönelik vergi terörü uyguladığını ve bazı banka hesaplarını dondurduğunu belirterek, buna karşı mücadele ettiğini açıklamıştı. Gandhi’nin partisi, seçimlerden önce INC’nin finansal olarak zayıflatılmak istendiğini belirtiyor.Öte yandan Modi, 30 Mart’ta Uttar Pradeş eyaletinde yaptığı konuşmada, yolsuzluğa karşı mücadelesinin muhalefeti rahatsız ettiğini kaydetmişti.Hindistan'da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimler, 19 Nisan'da başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek.Muhalefet partisi liderinin gözaltına alınmasıKejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240213/hindistanda-hukumeti-protesto-eden-ciftciler-kamyonlarla-polis-bariyerlerini-ezip-gecti-1080681174.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, genel seçim, parlamento, parlamento seçimleri, muhalefet