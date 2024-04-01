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Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerden önce hile yapmakla suçlandı
Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerden önce hile yapmakla suçlandı
Sputnik Türkiye
Ülkede yaklaşık 1 milyar seçmenin 19 Nisan itibariyle oy kullanacağı 7 aşamalı genel seçimler öncesi gerilim giderek yükselirken, Hindistan Ulusal Kongresi... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T12:37+0300
2024-04-01T12:37+0300
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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Hindistan’da muhalefetteki Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal’ın rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla 21 Mart’ta gözaltına alınması, muhalif partiler tarafından başkent Yeni Delhi’de protesto edildi.Kejriwal’in gözaltına alınmasına tepki gösteren INC lideri Gandhi, gösterideki konuşmasında, Başbakan Modi’yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı.Gandhi, Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) hileli seçimleri kazanmasının ve anayasayı değiştirmesinin, ülkeyi ateşe atacağını iddia ederek, "Bu sıradan bir seçim değil. Bu ülkemizi kurtarmak ve anayasamızı korumak için yapılan bir seçim" dedi.Gözaltına alınan Kejriwal’in eşi Sunita Kejriwal ise "Bu faşizm Hindistan'da işe yaramayacak. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.INC, hükümetin partiye yönelik vergi terörü uyguladığını ve bazı banka hesaplarını dondurduğunu belirterek, buna karşı mücadele ettiğini açıklamıştı. Gandhi’nin partisi, seçimlerden önce INC’nin finansal olarak zayıflatılmak istendiğini belirtiyor.Öte yandan Modi, 30 Mart’ta Uttar Pradeş eyaletinde yaptığı konuşmada, yolsuzluğa karşı mücadelesinin muhalefeti rahatsız ettiğini kaydetmişti.Hindistan'da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimler, 19 Nisan'da başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek.Muhalefet partisi liderinin gözaltına alınmasıKejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/hindistanda-hukumeti-protesto-eden-ciftciler-kamyonlarla-polis-bariyerlerini-ezip-gecti-1080681174.html
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hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, genel seçim, parlamento, parlamento seçimleri, muhalefet
hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, genel seçim, parlamento, parlamento seçimleri, muhalefet

Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerden önce hile yapmakla suçlandı

12:37 01.04.2024
© AFP 2023 / NIHARIKA KULKARNIHindistan genel seçimleri Narendra Modi
Hindistan genel seçimleri Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / NIHARIKA KULKARNI
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Ülkede yaklaşık 1 milyar seçmenin 19 Nisan itibariyle oy kullanacağı 7 aşamalı genel seçimler öncesi gerilim giderek yükselirken, Hindistan Ulusal Kongresi (INC) partisinin lideri Rahul Gandhi, muhalif bir siyasi parti liderinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, Başbakan Narendra Modi’yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Hindistan’da muhalefetteki Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal’ın rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla 21 Mart’ta gözaltına alınması, muhalif partiler tarafından başkent Yeni Delhi’de protesto edildi.
Kejriwal’in gözaltına alınmasına tepki gösteren INC lideri Gandhi, gösterideki konuşmasında, Başbakan Modi’yi genel seçimlerden önce hile yapmakla suçladı.
Gandhi, Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) hileli seçimleri kazanmasının ve anayasayı değiştirmesinin, ülkeyi ateşe atacağını iddia ederek, "Bu sıradan bir seçim değil. Bu ülkemizi kurtarmak ve anayasamızı korumak için yapılan bir seçim" dedi.
Gözaltına alınan Kejriwal’in eşi Sunita Kejriwal ise "Bu faşizm Hindistan'da işe yaramayacak. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.
INC, hükümetin partiye yönelik vergi terörü uyguladığını ve bazı banka hesaplarını dondurduğunu belirterek, buna karşı mücadele ettiğini açıklamıştı. Gandhi’nin partisi, seçimlerden önce INC’nin finansal olarak zayıflatılmak istendiğini belirtiyor.
Öte yandan Modi, 30 Mart’ta Uttar Pradeş eyaletinde yaptığı konuşmada, yolsuzluğa karşı mücadelesinin muhalefeti rahatsız ettiğini kaydetmişti.
Hindistan'da yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullanacağı genel seçimler, 19 Nisan'da başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek.

Muhalefet partisi liderinin gözaltına alınması

Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor" demişti.
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13 Şubat, 12:43
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