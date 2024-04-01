https://sputniknews.com.tr/20240401/bursa-buyuksehir-belediyesini-kazanan-bozbeyden-zafer-konusmasi-1082329542.html

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Bozbey'den zafer konuşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Bozbey'den zafer konuşması

Sputnik Türkiye

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Bursa Büyükşehir Belediye zaferi, Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey’in oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa’yı yüzde... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T03:13+0300

2024-04-01T03:13+0300

2024-04-01T03:13+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mustafa bozbey

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey, Kent Meydanı’ndan yaptığı zafer konuşmasında, “Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Değişim mücadelemizde yanımızda olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu değişimin kahramanı sizsiniz” dedi.Bursalıların izdiham oluşturduğu alanda büyük bir coşku ve havai fişekler eşliğinde karşılanan Bozbey, seçim otobüsünden Bursalılara seslenerek zafer konuşması yaptı.Kimseyi ayrıştırmayarak herkesin başkanı olduğunu vurgulayan Bozbey, kendisine oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Her birinize sandık sorumlularımıza, avukatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il teşkilatımıza, bizleri bu yolculukta hiç bir zaman bırakmayan gönül dostlarına, Bursa dostlarına, Bursaspor sevdalılarına selam olsun. Bu değişimin kahramanı sizlersiniz. Gerçekten harika bir gündü. Şimdi artık görev zamanı. İlk önce çocuklarımızı gülümseteceğiz. Sonra da bu kenti hep birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.Bozbey açıklamaların ardından halka beraber uzun süre çalan müzik eşliğinde çifte telli oynadı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-ne-soylediysek-tek-tek-hayata-gecirecegiz-1082328967.html

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mustafa bozbey, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa, bursa büyükşehir belediyesi