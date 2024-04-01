https://sputniknews.com.tr/20240401/bakan-yerlikaya-bozdogan-19-operasyonlarinda-4-ilde-22-magara-siginak-ve-barinma-alani-imha-edildi-1082330326.html

Bakan Yerlikaya: Bozdoğan-19 operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Bakan Yerlikaya: Bozdoğan-19 operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T08:26+0300

2024-04-01T08:26+0300

2024-04-01T08:26+0300

türkiye

ali yerlikaya

terörist

pkk

ypg/pkk

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bozdoğan-19” operasyonları kapsamında, 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirti.Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyerek şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240327/bakan-yerlikayadan-secim-guvenligi-aciklamasi-1082137926.html

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ali yerlikaya, terörist, pkk, ypg/pkk, operasyon