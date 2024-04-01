https://sputniknews.com.tr/20240401/afyonkarahisarin-ilk-kadin-belediye-baskani-burcu-koksal-kimdir-1082348574.html

Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı Burcu Köksal kimdir?

Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı Burcu Köksal kimdir?

Sputnik Türkiye

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde Afyonkarahisar'da CHP'nin adayı Burcu Köksal oldu. Uzun yıllardır CHP'de politika yapan Burcu Köksal, TBMM'de... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T13:30+0300

2024-04-01T13:30+0300

2024-04-01T14:37+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde Afyonkarahisar'da CHP'nin adayı Burcu Köksal oldu.Burcu Köksal kimdir?Burcu Köksal, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.Evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti.10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.2023 genel seçimlerinde de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilmiştir.İmamoğlu ile DEM Parti gerginliği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözlerine tepki göstermişti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/imamoglundan-chp-afyonkarahisar-adayina-tepki-1081482694.html

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