https://sputniknews.com.tr/20240401/abd-basini-havana-sendromunun-arkasinda-rus-istihbarati-var-1082334377.html

ABD basını: Havana Sendromu'nun arkasında Rus istihbaratı var

ABD basını: Havana Sendromu'nun arkasında Rus istihbaratı var

Sputnik Türkiye

ABD'li diplomatlarla casusların mustarip olduğu Havana Sendromunun arkasında Rus istihbarat servislerinin olabileceği iddia edildi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T11:05+0300

2024-04-01T11:05+0300

2024-04-01T11:05+0300

dünya

havana

havana sendromu

küba

abd-küba ilişkileri

abd

diplomat

rusya

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082334104_0:183:2613:1652_1920x0_80_0_0_f7c654886c8fe6caea62e7a2af7e8c6e.jpg

ABD merkezli CBS News televizyonu, Küba'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarında görülen, sebebi henüz belirlenemeyen ve Havana Sendromu denilen gizemli hastalığın ortaya çıkmasında Rus istihbarat servislerinin parmağı olabileceğini öne sürdü.CBS News'e isimleri gizli kalması koşuluyla demeç veren kaynaklar, Rus istihbaratının Havana Sendromu'nun doğuşunda dahli olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu savundu.Rus istihbaratçıların ABD'li diplomatlara 'akustik silah' yardımıyla müdahale ettiğini ileri süren kaynaklar, bunun sonucunda ABD'li diplomatlar ve yetkililerin açıklanamayan mide bulantıları ve baş ağrıları hissettiklerini anımsattı.CBS News'teki '60 Minutes' adlı programa katılan ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Havana Sendromu soruşturma komitesi eski başkanı Greg Edgreen, "Bu anormal sağlık olaylarının arkasında Rusya'nın olduğu konusunda yanılıyorsam, programınıza gelip kravatımı yerim. Rusya'nın amacı, ABD'nin Küba ile ilişkilerdeki ilerlemesini sınırlamaktı. Sonra aynı şeyi Vietnam'da da yaparak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ziyaretine müdahale etmeye çalıştılar. Neden? Çünkü Harris, ABD-Vietnam stratejik ortaklığının temelini atmak için oradaydı" diye konuştu.Rusya iddiaları defaatle reddettiDaha önce Rusya, Havana Sendromu'nda parmağı olduğu yönündeki iddiaları defaatle reddetmişti.ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldüİlk kez 2016'da Küba'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarında görülen ve sebebi henüz belirlenemeyen gizemli hastalığa Havana Sendromu adı verilmişti.Kanada'nın Havana Büyükelçiliği'nde görevli personelde, 2017 ilkbaharında Havana Sendromu'nun yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.ABD'nin Havana Büyükelçiliği'nde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21.1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli akustik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama'nın Küba'da yeniden tesis ettiği diplomatik ilişki ve varlığa darbe indirmek için bahane olarak kullandığı Havana Sendromu, daha sonra 200'den fazla casusun bundan etkilendiklerini iddia etmesi ve Çin veya Rusya'nın bunun için bir tür bilim kurgu süper silahı kullanıyor olabileceğine dair yaygın spekülasyonlar sayesinde CIA ve ABD medyası nezdinde kendine özgü bir yer edinmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220204/cia-icin-hazirlanan-raporda-havana-sendromuna-aciklik-getirildi-1053453964.html

havana

küba

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

havana sendromu, küba'daki abd büyükelçiliği, küba