https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-yerel-secimleri-bursada-son-durum-1082299673.html
Bursa'da yerel seçim sonuçları
Bursa'da yerel seçim sonuçları
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Alinur Aktaş ile CHP'den Mustafa Bozbey arasında rekabet yaşandı. Bursa'da seçimlerin son... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T10:43+0300
2024-04-01T10:43+0300
2024-04-01T10:43+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
31 mart yerel seçimleri
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seçim sonuçları
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Türkiye’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımları devam ediyor. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi’nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı. Bozbey, "Hiçbir sandık görevlisinin, hiçbir müşahidimizin, hiçbir hak görevlisinin ya da bina sorumlusunun, bilişim sorumlusunun ayrılmamalarını istiyorum. Çünkü sayımlar daha devam ediyor. Bunlar son derece önemli. Yine avukat arkadaşlarımızın muhtemel bir duruma karşılık mutlaka binaların yakınlarında olmalarını istiyorum. Bazı tek tük de olsa bazı olumsuzluklar duyduk. Sadece büyükşehir değil, Nilüfer'de, Mudanya'da, Gemlik'te, Osmangazi'de, Mustafakemalpaşa'da ve Harmancık'ta seçimi kazanacağız. Bizler bu sabah bu şehirde yaşayan milyonları gülümseteceğiz ve mutlu yaşatacağız diye söz verdik. Yarın sabahtan itibaren bu kentte herkes mutlu yaşayacak. Herkes onurlu bir yaşamı insanca bir yaşamı yoksulluğun olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir yaşamı bu kentte yaşayan herkese armağan edeceğiz. Bizim yarım kalan hayallerimiz vardı. İşte bugün o hayallerimizi tamamladık. Yarından itibaren bu kentte başka bir güne uyanacağız" şeklinde konuştu.Bursa'da CHP'liler kutlamalara başladıBursa’da 47 yıl sonra seçimi önde götüren Cumhuriyet Halk Partililer kutlamalara başladı. Kentin birçok kısmında halay, havai fişek ve araçlarıyla konvoya çıkanlar, şarkılar eşliğinde zafer kutlamaları yaptı. Kutlamalar kameralara yansırken, grup Kent Meydanı'ndaki CHP İl Başkanlığı önüne geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/31-mart-yerel-secimleri-ysk-baskani-yener-aciklama-yapiyor-1082289446.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti, chp, aday, seçim sonuçları, seçim sonuçları
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti, chp, aday, seçim sonuçları, seçim sonuçları
Bursa'da yerel seçim sonuçları
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Alinur Aktaş ile CHP'den Mustafa Bozbey arasında rekabet yaşandı. Bursa'da seçimlerin son durumuna göre sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Bozbey oyların yüzde 47.60'ünü aldı.
Türkiye’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımları devam ediyor. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi’nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı.
Bozbey, "Hiçbir sandık görevlisinin, hiçbir müşahidimizin, hiçbir hak görevlisinin ya da bina sorumlusunun, bilişim sorumlusunun ayrılmamalarını istiyorum. Çünkü sayımlar daha devam ediyor. Bunlar son derece önemli. Yine avukat arkadaşlarımızın muhtemel bir duruma karşılık mutlaka binaların yakınlarında olmalarını istiyorum. Bazı tek tük de olsa bazı olumsuzluklar duyduk. Sadece büyükşehir değil, Nilüfer'de, Mudanya'da, Gemlik'te, Osmangazi'de, Mustafakemalpaşa'da ve Harmancık'ta seçimi kazanacağız. Bizler bu sabah bu şehirde yaşayan milyonları gülümseteceğiz ve mutlu yaşatacağız diye söz verdik. Yarın sabahtan itibaren bu kentte herkes mutlu yaşayacak. Herkes onurlu bir yaşamı insanca bir yaşamı yoksulluğun olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir yaşamı bu kentte yaşayan herkese armağan edeceğiz. Bizim yarım kalan hayallerimiz vardı. İşte bugün o hayallerimizi tamamladık. Yarından itibaren bu kentte başka bir güne uyanacağız" şeklinde konuştu.
Bursa'da CHP'liler kutlamalara başladı
Bursa’da 47 yıl sonra seçimi önde götüren Cumhuriyet Halk Partililer kutlamalara başladı. Kentin birçok kısmında halay, havai fişek ve araçlarıyla konvoya çıkanlar, şarkılar eşliğinde zafer kutlamaları yaptı. Kutlamalar kameralara yansırken, grup Kent Meydanı'ndaki CHP İl Başkanlığı önüne geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları
Siyasi parti
İsim
Oy sayısı
Oy oranı
Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Bozbey
%47.60
Adalet ve Kalkınma Partisi
Alinur Aktaş
%38.35