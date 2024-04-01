31 Mart 2024 yerel seçimleri: Karadeniz'de sandıklar açıldı, kimler kazandı?

Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu olmak üzere toplam 18 şehir bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Murat Zorluoğlu kazanmıştı. Yüzde 64.61 oyla belediye seçimlerini kazanan Zorluoğlu, 2024 yerel seçimlerinde ise aday gösterilmedi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Murat Zorluoğlu AK Parti 64.61 Atakan Aksoy İYİ Parti 29.53 Hasan Saka Saadet Partisi 3.26

Adalet ve Kalkınma Partisi 2024 yerel seçimlerinde Trabzon adayını değiştirerek yine Trabzon'da Ortahisar ilçesinin belediye başkanlığını yürütek Ahmet Metin Genç'i büyükşehir belediyesi adayı olarak gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise Hasan Süha Saral'ı aday gösterirken İYİ Parti'nin adayı Muhammet Erkan oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Ahmet Metin Genç AK Parti 51.49 Hasan Süha Saral CHP 28.43 Muhammet Erkan İYİ Parti 4.23 Lokman Öztürk Yeniden Refah Partisi 9.14

Artvin Belediyesi

Artvin Belediyesi'ni 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Demirhan Elçin kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Artvin Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Demirhan Elçin CHP 50.96 Mehmet Kocatepe AK Parti 43.24

Artvin'de 2024 seçimlerine de mevcut belelediye başkanı olan Demirhan Elçin İYİ Parti saflarına katılmıştı. AK Parti'nin Artin adayı Mehmet Kocatepe oldu. CHP ise Artvin'de Bilgehan Erdem ile oy pusulasında yer aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Artvin Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Demirhan Elçin İYİ Parti 6.02 Mehmet Kocatepe AK Parti 43.35 Bilgehan Erdem CHP 45.26

Bolu Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediyesi'ni CHP'nin adayı Tanju Özcan kazanmıştı. AK Parti ise Fatih Metin ismi ile oy pusulasında yer almıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Bolu Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Tanju Özcan CHP 52.71 Fatih Metin AK Parti 44.73

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP Bolu'da yine Tanju Özcan ismiyle oy pusunda yer alıyor. AK Parti ise Muhammed Emin Demirkol ismi ile seçime giriyor. MHP Bolu'da İlhan Durak ile seçime girerken İYİ Parti ise Mansur Şen ismi ile pusulada yer alıyor.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Bolu Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Tanju Özcan CHP 52.79 Muhammed Emin Demirkol AK Parti 28.84 İlhan Durak MHP 12.13 Mansur Şen İYİ Parti 0.89

Rize Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Rize Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Rahmi Metin kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Rize Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Rahmi Metin AK Parti 72.99 Ayhan Akyüz CHP 13.34 Yakup Özkan İYİ Parti 6.76

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin Rize adayı yine Rahmi Metin oldu. CHP ise Necati Topaloğlu ismi ile seçimde yer alırken İYİ Parti Köksal Toptan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Rize Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Rahmi Metin AK Parti 54.70 Necati Topaloğlu CHP 12.14 Köksal Toptan İYİ Parti 6.45 Cemil Çolak Yeniden Refah Partisi 17.75

Giresun Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Giresun Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu az bir farkla kazanmıştı. Şenlikoğlu yüzde 48.84 oy alırken CHP'nin adayı Kerim Aksu yüzde 48.39 oy almıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Giresun Belediyesi seçim sonuçları Aday Parti Oy oranı Aytekin Şenlikoğlu AK Parti 48.84 Kerim Aksu CHP 48.39

31 Mart 2024 seçimlerinde Giresun'da AK parti'nin adayı değişmezken CHP'nin adayı Fuat Köse oldu. İYİ Parti ise oy pusulasında Harun Cici ismiyle yer alacak.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Giresun Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Aytekin Şenlikoğlu AK Parti 37.62 Fuat Köse CHP 54.56 Harun Cici İYİ Parti 1.34

Ordu Büyükşehir Belediyesi

31 Mart 2019 seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Mehmet Hilmi Güler AK Parti 56.93 İdris Naim Şahin SP 26.14 Mustafa Adıgüzel CHP 15.47

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da AK Parti'nin adayı değişmedi. CHP ise seçime Zekai Sana ismiyle giriyor. İYİ Parti ise Enver Yılmaz ismiyle oy pusulasında yer alacak.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Mehmet Hilmi Güler AK Parti 40.07 Zekai Sana CHP 16.58 Enver Yılmaz İYİ Parti 36.53

Samsun Büyükşehir Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Mustafa Demir kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Mustafa Demir AK Parti 47.37 Hayati Tekin İYİ Parti 26.67 Erhan Usta BĞMSZ 21.05

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde önceki seçimde yer alan tüm adaylar değişti. AK Parti'nin adayı Halit Doğan, CHP'nin adayı Cevat Öncü ve İYİ Parti'nin adayı ise İmren Nilay Tüfekci oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Halit Doğan AK Parti 42.17 Cevat Öncü CHP 27.01 İmren Nilay Tüfekci İYİ Parti 14.12

Sinop Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi'ni CHP'nin adayı Barış Ayhan yüzde 56.63 oy alarak kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Sinop Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Barış Ayhan CHP 56.63 Ali Çöpcü AK Parti 40.49

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Sinop'ta CHP'nin adayı Metin Gürbüz oldu. AK Parti ise Yakup Üçüncüoğlu ismiyle seçime katılırken İYİ Parti Serpil Ünlütürk ismiyle oy pusulasında yer alıyor.

31 Mart 2024 yerel seçimleri Sinop Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Metin Gürbüz CHP 49.36 Yakup Üçüncüoğlu AK Parti 39.42 Serpil Ünlütürk İYİ parti 4.89

Kastamonu Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Kastamonu Belediyesi'ni MHP'nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Kastamonu Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP 49.55 Tahsin Babaş AK Parti 30.89 Mustafa Öztürk CHP 18.16

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Kastamonu Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Kastamonu Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Tahsin Babaş AK Parti 36.15 Hasan Baltacı CHP 48.99 Kadir Yalçın İYİ Parti 0.81 Yüksel Aydın MHP 6.90

Bartın Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Tokat Belediyesi'ni MHP'nin adayı Cemal Akın kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Bartın Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Cemal Akın MHP 35.76 Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti 35.33 Mehmet Arslan CHP 25.44

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Bartın Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Bartın Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Faruk Tutkun Yeniden Refah Partisi 4.62 Muhammet Rıza Yalçınkaya CHP 51.29 Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu MHP 36.62

Zonguldak Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Zonguldak Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Ömer Selim Alan kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Zonguldak Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Ömer Selim Alan AK Parti 42.52 Şenol Şanal CHP 39.18 Hamdi Ayan MHP 15.08

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Zonguldak Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Zonguldak Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Ömer Selim Alan AK parti 37.60 Tahsin Erdem CHP 54.52 Kaya Adanır İYİ Parti 0.88

Düzce Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Düzce Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Faruk Özlü kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Düzce Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Faruk Özlü AK Parti 47.14 Ömer Küçük İYİ Parti 27.97 Erdoğan Bıyık MHP 21.75

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Düzce Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Düzce Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Faruk Özlü AK Parti 40.22 Sedat Çelikel CHP 13.37 Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi 29.77 Mehmet Keleş İYİ Parti 6.13

Bayburt Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Bayburt Belediyesi'ni MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Bayburt Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Hükmü Pekmezci MHP 56.49 Fatih Yumak AK Parti 35.75

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Bayburt Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Sinop Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Yakup Üçüncüoğlu AK Parti 39.42 Metin Gürbüz CHP 49.36 Serpil Ünlütürk İYİ Parti 4.89

Gümüşhane Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Gümüşhane Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Ercan Çimen kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Gümüşhane Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Ercan Çimen AK Parti 49.16 Sabri Varan MHP 30.02 Mustafa Canlı İYİ Parti 11.47

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Gümüşhane Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Gümüşhane Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Ercan Çimen AK Parti 38.20 Bedri Apaç CHP 13.36 Ali Ateş İYİ Parti 1.24 Vedat Soner Başer MHP 41.62

Tokat Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Tokat Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu kazanmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Tokat Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Eyüp Eroğlu AK Parti 48.80 Adnan Özmen MHP 28.02 Hüseyin Yarıcı İYİ Parti 20.46

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Tokat Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Tokat Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Eyüp Eroğlu AK Parti 30.18 Murat Yazıcı CHP 9.36 Hakan Karagöllü İYİ Parti 1.29 M. KEMAL YAZICIOĞLU MHP 54.86

Amasya Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Amasya Belediyesi'ni MHP'nin adayı Mehmet Sarı kazanmıştı. AK Parti'nin Amasya adayı ise yüzde 34.21 almıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Amasya Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Mehmet Sarı MHP 47.28 Cafer Özdemir AK Parti 34.21 Arife Serpil Saraçoğlu CHP 17.25

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Amasya Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Amasya Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Mehmet Uyanık AK Parti 28.96 Turgay Sevindi CHP 42.84 Bayram Çelik MHP 22.91 Erhan Çiger İYİ Parti 0.68

Çorum Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Çorum Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın kazanmıştı. CHP'nin Çorum adayı ise yüzde 36.73 almıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Çorum Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Halil İbrahim Aşgın AK Parti 43.28 Özgür Kılıç CHP 36.73 Kenan Şahin MHP 16.36

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Çorum Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:

31 Mart 2024 yerel seçimleri Çorum Belediyesi adayları Aday Parti Oy oranı Halil İbrahim Aşgın AK Parti 40.55 Hasan Levent Çöphünseyinoğlu CHP 36.98 Yaşar Anaç Yeniden Refah Partisi 14.46 Ahmet Ertekin İYİ Parti 1.72

Karabük Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Karabük Belediyesi'ni MHP'nin adayı Rafet Vergili kazanmıştı. AK Parti'nin Karabük adayı ise yüzde 38.96 almıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Karabük Belediyesi sonuçları Aday Parti Oy oranı Rafet Vergili MHP 39.83 Burhanettin Uysal AK Parti 38.96 Dursun Altıparmak İYİ Parti 18.09

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Karabük Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar: