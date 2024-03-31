https://sputniknews.com.tr/20240331/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-oyunu-kullandi-1082285618.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu kullandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu kullandı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz."... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T16:57+0300
2024-03-31T16:57+0300
2024-03-31T16:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
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Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı.Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240331/disisleri-bakani-fidan-ve-maliye-bakani-simsek-oy-kullandi--1082282930.html
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ümit özdağ, zafer partisi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
ümit özdağ, zafer partisi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu kullandı
16:57 31.03.2024 (güncellendi: 16:58 31.03.2024)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı.
Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.
Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz. Bunu seçim kampanyası boyunca gördük. Onun içinde bu seçimlere büyük bir özveri ve özgüvenle girdik. İnşallah sandıklar açıldığında da yapmış olduğumuz tespitlerin teyidini göreceğiz."