https://sputniknews.com.tr/20240331/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-oyunu-kullandi-1082285618.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu kullandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz."... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T16:57+0300

2024-03-31T16:57+0300

2024-03-31T16:58+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ümit özdağ

zafer partisi

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

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Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı.Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

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ümit özdağ, zafer partisi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri