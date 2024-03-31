Yerel seçimden renkli görüntüler: Düzce'de 'astronot', Adana'da ise 'kral' oy kullandı
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.
Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Alper Gezeravcı da oy kullanırsa, Türkiye'de bir seçimde iki astronot oy kullanmış olacak.
Alper Gezeravcı da oy kullanırsa, Türkiye'de bir seçimde iki astronot oy kullanmış olacak.
Astronot, bölgedekilerle de el sıkıştı.
Astronot, bölgedekilerle de el sıkıştı.
Adana'da ise kral dahi sandık iradesine saygı göstererek yerel seçimlerde oy kullanmaya geldi.
Adana'da ise kral dahi sandık iradesine saygı göstererek yerel seçimlerde oy kullanmaya geldi.
Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulu'nda oyunu kullandı
Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulu'nda oyunu kullandı
Kral'a sosyal medyada beğeni yağdı.
Kral'a sosyal medyada beğeni yağdı.
Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'na gitti.
Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'na gitti.
Ünal, giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullandı.
Ünal, giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullandı.