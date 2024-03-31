https://sputniknews.com.tr/20240331/tuncelide-son-yillarin-en-dusuk-katilimli-secimi-1082292044.html

Tunceli’de son yılların en düşük katılımlı seçimi

Tunceli’de son yılların en düşük katılımlı seçimi

Sputnik Türkiye

Tunceli’de, sabah 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 16.00’da sona ererken seçime düşük katılım olması dikkat çekti. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:56+0300

2024-03-31T17:56+0300

2024-03-31T17:56+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

tunceli

seçim

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Tunceli’de, son yılların en düşük katılımlı seçimi gerçekleştirildi. Saat 16.00’da oy verme işleminin bittiği Tunceli’de sayıma geçildi.24 bin 617 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunceli merkezde vatandaşlar 81 sandıkta oy kullandı. Saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken sayıma geçildi. İHA'nın haberine göre Tunceli’de, seçime katılımın düşük olması dikkat çekti.

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tunceli, seçim