https://sputniknews.com.tr/20240331/sanliurfa-ve-yozgatta-yeniden-refah-surprizi-oy-oranlari-nasil-1082319315.html

Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah sürprizi: Oy oranları nasıl?

Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah sürprizi: Oy oranları nasıl?

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oy oranı 2024 yerel seçimlerinin en çok merak edilen konularının başında gelmişti. Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

fatih erbakan

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şanlıurfa

şanlıurfa büyükşehir belediyesi

yozgat

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2023 genel seçimlerine Cumhur İttifakı içinde katılan Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerine tek başına katılma kararı aldı.Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'daki oy oranı nasıl?Açılan Sandık: yüzde 76.04AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 34.24Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: yüzde 38.12Yozgat Seçim Sonuçları 2024

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