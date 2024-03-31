https://sputniknews.com.tr/20240331/sanliurfa-ve-yozgatta-yeniden-refah-surprizi-oy-oranlari-nasil-1082319315.html
Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah sürprizi: Oy oranları nasıl?
Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah sürprizi: Oy oranları nasıl?
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oy oranı 2024 yerel seçimlerinin en çok merak edilen konularının başında gelmişti. Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:11+0300
2024-03-31T23:11+0300
2024-03-31T23:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
fatih erbakan
yeniden refah partisi
ak parti
şanlıurfa
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
yozgat
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2023 genel seçimlerine Cumhur İttifakı içinde katılan Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerine tek başına katılma kararı aldı.Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'daki oy oranı nasıl?Açılan Sandık: yüzde 76.04AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 34.24Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: yüzde 38.12Yozgat Seçim Sonuçları 2024
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Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah sürprizi: Oy oranları nasıl?
23:11 31.03.2024 (güncellendi: 23:14 31.03.2024)
Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oy oranı 2024 yerel seçimlerinin en çok merak edilen konularının başında gelmişti. Şanlıurfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi, aldığı oylarla yarışı önde götürüyor.
2023 genel seçimlerine Cumhur İttifakı içinde katılan Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerine tek başına katılma kararı aldı.
Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'daki oy oranı nasıl?
Açılan Sandık: yüzde 76.04
AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 34.24
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: yüzde 38.12
Yozgat Seçim Sonuçları 2024
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
Yeniden Refah Partisi
Kazım Arslan
37.09
MHP
Ömer Açıkel
29.95
Yozgat'ta son durum ne?
Toplam Sandık
188
Toplam Seçmen
60.733
Açılan Sandık
152
Açılan Sandık Oranı
% 80,85
Kullanılan Oy
36.588
Geçerli Oy
35.965
Katılım Oranı
% 75,05