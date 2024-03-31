https://sputniknews.com.tr/20240331/rtuk-baskanindan-aciklama-sonuclarin-21den-once-verilmesi-secim-yasaklari-kapsamindadir-1082295132.html
RTÜK Başkanı'ndan açıklama: 'Sonuçların 21'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamında'
RTÜK Başkanı'ndan açıklama: 'Sonuçların 21'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamında'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T18:02+0300
2024-03-31T18:02+0300
2024-03-31T18:03+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri
yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
rtük
ebubekir şahin
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg
RTÜK Başkanı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.Ebubekir Şahin, "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html
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2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, rtük, ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, rtük, ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
RTÜK Başkanı'ndan açıklama: 'Sonuçların 21'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamında'
18:02 31.03.2024 (güncellendi: 18:03 31.03.2024)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.
RTÜK Başkanı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.
Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.
Ebubekir Şahin, "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" ifadesini kullandı.