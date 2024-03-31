https://sputniknews.com.tr/20240331/rtuk-baskanindan-aciklama-sonuclarin-21den-once-verilmesi-secim-yasaklari-kapsamindadir-1082295132.html

RTÜK Başkanı'ndan açıklama: 'Sonuçların 21'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamında'

RTÜK Başkanı'ndan açıklama: 'Sonuçların 21'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamında'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T18:02+0300

2024-03-31T18:02+0300

2024-03-31T18:03+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

2024 yerel seçimleri

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

rtük

ebubekir şahin

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg

RTÜK Başkanı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı.Ebubekir Şahin, "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html

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2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, rtük, ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)