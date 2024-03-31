https://sputniknews.com.tr/20240331/musktan-ukrayna-icin-karamsar-ongoru-odessayi-kaybedebilir-1082319747.html
Musk’tan Ukrayna için karamsar öngörü: 'Odessa’yı kaybedebilir'
Musk’tan Ukrayna için karamsar öngörü: 'Odessa’yı kaybedebilir'
Sputnik Türkiye
ABD’li iş insanı Elon Musk, çatışmanın devam etmesi halinde Kiev’in Karadeniz’e erişiminden yoksun kalabileceği konusunda uyardı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:14+0300
2024-03-31T23:14+0300
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Tesla ve SpaseX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda çatışmanın devam etmesi halinde Kiev’in Karadeniz’e erişiminden yoksun kalabileceğini belirtti.Musk, “Çatışma ne kadar uzun sürerse Rusya o kadar fazla toprak elde edecek” uyarısında bulundu.Çatışma yeterince uzun sürerse Kiev’in Odessa’yı da kaybedebileceğine dikkat çeken Musk, asıl sorunun Ukrayna’nın Karadeniz’e erişimini kaybedip kaybetmeyeceği olduğunu vurguladı.Musk, “Bu gerçekleşmeden önce müzakere yoluyla anlaşmaya varılmasını öneririm” ifadelerini kullandı.Rusya, barış görüşmelerine hazır olduğunu defalarca dile getirse de Kiev, görüşmelere yasal düzeyde yasak getirmişti. Batı, Rusya’ya müzakere çağrıları yaparken Kiev’in diyalogu reddetmesini görmezden geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/musk-ukraynada-baris-anlasmasi-bir-yil-once-imzalanmaliydi-1080911138.html
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elon musk, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, rusya
elon musk, ukrayna, ukrayna ordusu, odessa, rusya
Musk’tan Ukrayna için karamsar öngörü: 'Odessa’yı kaybedebilir'
ABD’li iş insanı Elon Musk, çatışmanın devam etmesi halinde Kiev’in Karadeniz’e erişiminden yoksun kalabileceği konusunda uyardı.
Tesla ve SpaseX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda çatışmanın devam etmesi halinde Kiev’in Karadeniz’e erişiminden yoksun kalabileceğini belirtti.
Musk, “Çatışma ne kadar uzun sürerse Rusya o kadar fazla toprak elde edecek” uyarısında bulundu.
Çatışma yeterince uzun sürerse Kiev’in Odessa’yı da kaybedebileceğine dikkat çeken Musk, asıl sorunun Ukrayna’nın Karadeniz’e erişimini kaybedip kaybetmeyeceği olduğunu vurguladı.
Musk, “Bu gerçekleşmeden önce müzakere yoluyla anlaşmaya varılmasını öneririm” ifadelerini kullandı.
Rusya, barış görüşmelerine hazır olduğunu defalarca dile getirse de Kiev, görüşmelere yasal düzeyde yasak getirmişti. Batı, Rusya’ya müzakere çağrıları yaparken Kiev’in diyalogu reddetmesini görmezden geliyor.