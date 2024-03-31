https://sputniknews.com.tr/20240331/moskova-kievden-rusyadaki-teror-saldirilarina-karisanlarin-tutuklanmasini-talep-etti-1082320108.html
Moskova, Kiev’den Rusya’daki terör saldırılarına karışanların tutuklanmasını talep etti
Moskova, Kiev’den Rusya’daki terör saldırılarına karışanların tutuklanmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kiev’den SBU başkanı Vasiliy Malyuk dahil olmak üzere Rusya’daki terör saldırılarına karışan herkesin tutuklanmasını ve... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T23:17+0300
2024-03-31T23:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Kiev’den Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) başkanı Vasiliy Malyuk ta dahil olmak üzere Rusya’daki terör saldırılarına karışan herkesin tutuklanmasını ve iade edilmesini talep etti.Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Terörist Bombalamaların Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme çerçevesinde terör saldırılarına karışan tüm kişilerin derhal tutuklanması ve iade edilmesi yönündeki taleplerini Ukrayna makamlarına iletti” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın bu taleplerinin arasında, Ekim 2022’de Kırım Köprüsü’nü bombalamasını Ukrayna’nın organize ettiğini 25 Mart’ta itiraf eden ve Rusya’daki diğer terör saldırılarının organizasyonunun detaylarını açıklayan SBU başkanı Vasiliy Malyuk’un tutuklanması da yer alıyor.Rusya Dışişleri, “Uluslararası terörle mücadele her devletin yükümlülüğüdür. Rus tarafı, Kiev rejiminin terör faaliyetlerine yönelik her türlü desteğe derhal son vermesini, failleri teslim etmesini ve kurbanlara verilen zararın tazmin edilmesini talep ediyor. Ukrayna’nın terörle mücadele sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali, uluslararası hukuki sorumluluğunu beraberinde getirecek” vurgusunu yaptı.Açıklamada, “22 Mart’ta Krasnogorsk’ta meydana gelen ve tüm dünyayı şoke eden kanlı terör eylemi, son zamanlarda ülkemize karşı düzenlenen ilk terör saldırısı değildir. Rusya yetkili makamları tarafından yürütülen soruşturmalar, tüm bu suçların izlerinin Ukrayna’ya uzandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/musktan-ukrayna-icin-karamsar-ongoru-odessayi-kaybedebilir-1082319747.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, ukrayna
Moskova, Kiev’den Rusya’daki terör saldırılarına karışanların tutuklanmasını talep etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kiev’den SBU başkanı Vasiliy Malyuk dahil olmak üzere Rusya’daki terör saldırılarına karışan herkesin tutuklanmasını ve iade edilmesini talep ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Kiev’den Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) başkanı Vasiliy Malyuk ta dahil olmak üzere Rusya’daki terör saldırılarına karışan herkesin tutuklanmasını ve iade edilmesini talep etti.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Terörist Bombalamaların Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme çerçevesinde terör saldırılarına karışan tüm kişilerin derhal tutuklanması ve iade edilmesi yönündeki taleplerini Ukrayna makamlarına iletti” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın bu taleplerinin arasında, Ekim 2022’de Kırım Köprüsü’nü bombalamasını Ukrayna’nın organize ettiğini 25 Mart’ta itiraf eden ve Rusya’daki diğer terör saldırılarının organizasyonunun detaylarını açıklayan SBU başkanı Vasiliy Malyuk’un tutuklanması da yer alıyor.
Rusya Dışişleri, “Uluslararası terörle mücadele her devletin yükümlülüğüdür. Rus tarafı, Kiev rejiminin terör faaliyetlerine yönelik her türlü desteğe derhal son vermesini, failleri teslim etmesini ve kurbanlara verilen zararın tazmin edilmesini talep ediyor. Ukrayna’nın terörle mücadele sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali, uluslararası hukuki sorumluluğunu beraberinde getirecek” vurgusunu yaptı.
Açıklamada, “22 Mart’ta Krasnogorsk’ta meydana gelen ve tüm dünyayı şoke eden kanlı terör eylemi, son zamanlarda ülkemize karşı düzenlenen ilk terör saldırısı değildir. Rusya yetkili makamları tarafından yürütülen soruşturmalar, tüm bu suçların izlerinin Ukrayna’ya uzandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.