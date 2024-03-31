https://sputniknews.com.tr/20240331/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1082259776.html
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T12:59+0300
2024-03-31T12:59+0300
2024-03-31T13:03+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğiz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavas-ankarada-oyunu-kullandi-1082257777.html
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
12:59 31.03.2024 (güncellendi: 13:03 31.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Bahçeli, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğiz" ifadesini kullandı.