https://sputniknews.com.tr/20240331/iletisim-baskanligindan-seyyar-secmenn-aciklamasi-askerlerin-oy-kullanmasi-manipule-edilmektedir-1082280605.html

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' açıklaması: Askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' açıklaması: Askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu şekilde oy kullandırılıyor" iddiasını yalanlayarak, "Bazı bölgelerde görevli... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T16:35+0300

2024-03-31T16:35+0300

2024-03-31T16:52+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.Açıklamada, Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasında vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğunun vurgulandığı aktarıldı.Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahip olduğunun belirtildiği kaydedilen açıklamada, maddenin beşinci fıkrasında da "Silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." denilerek, seçme hakkının istisnalarının gösterildiği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240331/dogudaki-32-ilde-sandiklar-kapandi-1082272814.html

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