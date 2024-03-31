https://sputniknews.com.tr/20240331/fahrettin-altun-dezenformasyon-kampanyalarini-bertaraf-etmek-icin-etkin-bir-calisma-yurutuyoruz-1082288675.html

Fahrettin Altun: Dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz

Fahrettin Altun: Dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim süreci öncesinde vatandaşların kararlarını etkilemeyi, seçim güvenliğine gölge düşürmeyi, kamuoyunu... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:17+0300

2024-03-31T17:17+0300

2024-03-31T17:18+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

fahrettin altun

2024 yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

dezenformasyon

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef88d6d0b4d2be04541b2a09897e2378.jpg

Altun, sosyal medya hesabından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Milletin yerel seçimler için sandık başına gittiğini hatırlatan Altun, "Tarih boyunca katılım oranının oldukça yüksek seyrettiği ülkemizde seçimler, adeta bir demokrasi bayramı havasında geçmiştir. Halkımızın yoğun teveccüh gösterdiği bu seçimlerin her biri ayrı öneme sahip olmuş; ülkemiz ve milletimiz için yeni imkan ve fırsatlara kapı aralamıştır" değerlendirmesini yaptı.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yurt içi kamuoyunda olduğu gibi uluslararası kamuoyunda da yoğun bir ilgiyle takip edildiğine işaret eden Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak seçimlerin sıhhatli bir iletişim ve enformasyon ortamında geçmesi için yoğun gayret içindeyiz. Zira son yıllarda dünya çapındaki tecrübeler göstermiştir ki seçimler dezenformasyon faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı süreçlerin başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.'Tedbirler alındı'Altun, paylaşımında şunları kaydetti:İletişim Başkanlığı olarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip etmek isteyen ulusal ile uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da 'Basın Merkezi' kurduklarını da aktaran Altun, "Basın merkezleri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının seçime ilişkin gelişmeleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip etmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html

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fahrettin altun, 2024 yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, dezenformasyon