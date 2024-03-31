https://sputniknews.com.tr/20240331/disisleri-bakani-fidan-ve-maliye-bakani-simsek-oy-kullandi--1082282930.html
Dışişleri Bakanı Fidan ve Maliye Bakanı Şimşek oy kullandı
Dışişleri Bakanı Fidan ve Maliye Bakanı Şimşek oy kullandı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Fidan da oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T16:44+0300
2024-03-31T16:44+0300
2024-03-31T16:44+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hakan fidan
dışişleri
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
bakan
ak parti
31 mart yerel seçimleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı. Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.Fidan da oyunu kullandı Dışişleri Bakanı Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.Ankara'da mukim Bakan Fidan, 14.24'te Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu 1230 numaralı sandıkta kullandı. Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/dogudaki-32-ilde-sandiklar-kapandi-1082272814.html
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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, bakan, ak parti, 31 mart yerel seçimleri
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, bakan, ak parti, 31 mart yerel seçimleri
Dışişleri Bakanı Fidan ve Maliye Bakanı Şimşek oy kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Fidan da oyunu kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı. Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.
Ankara'da mukim Bakan Fidan, 14.24'te Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu 1230 numaralı sandıkta kullandı. Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.
Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.