https://sputniknews.com.tr/20240331/disisleri-bakani-fidan-ve-maliye-bakani-simsek-oy-kullandi--1082282930.html

Dışişleri Bakanı Fidan ve Maliye Bakanı Şimşek oy kullandı

Dışişleri Bakanı Fidan ve Maliye Bakanı Şimşek oy kullandı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Fidan da oyunu kullandı. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T16:44+0300

2024-03-31T16:44+0300

2024-03-31T16:44+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hakan fidan

dışişleri

dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

bakan

ak parti

31 mart yerel seçimleri

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı. Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi.Fidan da oyunu kullandı Dışişleri Bakanı Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi.Ankara'da mukim Bakan Fidan, 14.24'te Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu 1230 numaralı sandıkta kullandı. Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı. Daha sonra mührü teslim ederek imza atan Fidan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

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