https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-tum-tercihler-basimizin-taci-1082289742.html

CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı

CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:33+0300

2024-03-31T17:33+0300

2024-03-31T17:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

özgür özel

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2024 yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır" ifadesini kullandı."Tüm tercihler, başımızın tacıdır" ifadesini kullanan Özel, kullanılan tüm oylara sahip çıkan sandık görevlilerine, müşahitlere, gönüllülere kolaylık diledi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-adaylari-imamoglu-ve-kurumdan-secim-sonrasi-aciklamalar-1082289303.html

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