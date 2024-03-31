https://sputniknews.com.tr/20240331/chp-genel-baskani-ozel-tum-tercihler-basimizin-taci-1082289742.html
CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı
CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:33+0300
2024-03-31T17:33+0300
2024-03-31T17:33+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
2024 yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082214168_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_de4dfa602b2ad679b4e7ca5245a11bb5.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır" ifadesini kullandı."Tüm tercihler, başımızın tacıdır" ifadesini kullanan Özel, kullanılan tüm oylara sahip çıkan sandık görevlilerine, müşahitlere, gönüllülere kolaylık diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-adaylari-imamoglu-ve-kurumdan-secim-sonrasi-aciklamalar-1082289303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1d/1082214168_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_549c631a65d061f5a92f14df7721a889.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür özel, chp, 2024 yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri
özgür özel, chp, 2024 yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri
CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır" ifadesini kullandı.
"Tüm tercihler, başımızın tacıdır" ifadesini kullanan Özel, kullanılan tüm oylara sahip çıkan sandık görevlilerine, müşahitlere, gönüllülere kolaylık diledi.