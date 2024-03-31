CANLI | Sandıkta başa baş giden şehirler

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2019 seçimlerinin sonuçlarından hareketle ve 2019 seçimlerinde mevcut ittifakların 2024 seçimlerinde artık var olmaması sebebiyle pek çok ilde seçim sonuçları 'bıçak sırtı' geçiyor. Adayların oylarının birbirine çok yakın olduğu ve çekişmeli geçtiği illerden haberler Sputnik'te.
2019 seçimlerinde pek çok şehirde belediye yönetimi kazanan partiler rakiplerine karşı 'kıl payı' seçimi kazanmışlardı. Şimdi ise aday sayısının artması, ittifakların bozulması ve iç politikada seçmenin mevzu bahis ettiği meselelerin değişiklik göstermesi gibi sebeplerden; İstanbul, ankara, bursa, Hatay, Eskişehir gibi diğer pek çok ilde ne olacağı merak ediliyor.
İşte seçim sonuçlarının başa baş geçtiği şehirlerden son haberler:
Eskişehir'de kıyasıya mücadele: Sandıkların yüzde 55.65'i açıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için yarışan adayların çekişmeli süreci sandığa da yansıdı. Gelen ilk verilere göre AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43.33 iken CHP'nin adayı yüzde 42.38 oldu. Sandıkların ise yüzde 55.65'i açıldı.
19:28 31.03.2024
İstanbul'da ilk sonuçlar açıklandı
İlk sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları arasında Ekrem İmamoğlu yüzde 49.09 ile ilk sırada yer alırken, Murat Kurum ise 42.05 oy aldı.