https://sputniknews.com.tr/20240331/azerbaycan-ermenistan-sinirda-askeri-yiginak-yapiyor-1082247187.html

Azerbaycan: Ermenistan sınırda askeri yığınak yapıyor

Azerbaycan: Ermenistan sınırda askeri yığınak yapıyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyururken, iki ülke sınırının farklı bölgelerinde yoğun askeri hareket... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T09:28+0300

2024-03-31T09:28+0300

2024-03-31T09:28+0300

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son dönemlerde Ermenistan ordusunun iki ülke sınırının farklı bölgelerinde yoğun hareketinin ve askeri yığınak yaptığının gözlendiği bildirildi.Ermenistan'da, Azerbaycan'ı savaşla tehdit eden intikamcı güçlerin daha da aktifleştiği, saldırgan söylemlerin ve provokatif haberlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, "Ermenistan ordusunun her türlü askeri provokasyon girişimi Azerbaycan ordusunca kararlılıkla önlenecektir. Durumun tırmanması ve olası provokasyonların tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ve destekçilerine ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html

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