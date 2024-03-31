https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-yaris-kizisiyor-etimesgutta-erdal-besikcioglu-mu-enver-demirel-mi-1082312618.html

Etimesgut'ta dikkat çeken fark: Erdal Beşikçioğlu farkı açtı

Etimesgut'ta dikkat çeken fark: Erdal Beşikçioğlu farkı açtı

Sputnik Türkiye

Ankara'da oy sayımı sürüyor. Etimesgut da en merak edilen ilçelerden biri. Etimesgut'ta sandıkların açıldığı ilk andan itibaren fark ortaya koyan Erdal... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T20:25+0300

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Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde.

https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavastan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-degerlendirme-saat-22de-belediyeye-bekliyorum-1082311628.html

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