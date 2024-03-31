https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-yaris-kizisiyor-etimesgutta-erdal-besikcioglu-mu-enver-demirel-mi-1082312618.html
Etimesgut'ta dikkat çeken fark: Erdal Beşikçioğlu farkı açtı
Etimesgut'ta dikkat çeken fark: Erdal Beşikçioğlu farkı açtı
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Ankara'da oy sayımı sürüyor. Etimesgut da en merak edilen ilçelerden biri. Etimesgut'ta sandıkların açıldığı ilk andan itibaren fark ortaya koyan Erdal... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T20:25+0300
2024-03-31T20:25+0300
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Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavastan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-degerlendirme-saat-22de-belediyeye-bekliyorum-1082311628.html
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Etimesgut'ta dikkat çeken fark: Erdal Beşikçioğlu farkı açtı
20:25 31.03.2024 (güncellendi: 22:36 31.03.2024)
Ankara'da oy sayımı sürüyor. Etimesgut da en merak edilen ilçelerden biri. Etimesgut'ta sandıkların açıldığı ilk andan itibaren fark ortaya koyan Erdal Beşikçioğlu, seçim yarışını MHP adayı Demirel'den önde sürdürüyor.