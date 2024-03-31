https://sputniknews.com.tr/20240331/almanya-taurus-fuzelerinin-uretimini-askiya-aldi-1082258643.html

Almanya, Taurus füzelerinin üretimini askıya aldı

Almanya, Taurus füzelerinin üretimini askıya aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya göndermeyi reddetmesi nedeniyle başta İngiltere olmak üzere bazı müttefiklerinin tepkisine neden olan Almanya'nın uzun menzilli Taurus füzelerinin... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T12:37+0300

2024-03-31T12:37+0300

2024-03-31T12:37+0300

ukrayna krizi

almanya

taurus

uzun menzilli füze

ukrayna

askeri yardım

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Spiegel'in haberine göre Alman savunma şirketi MBDA, Taurus seyir füzelerinin üretimini askıya alırken, yeniden üretimin, uzun süredir alınmayan devlet siparişi koşullarına bağlı olduğu, ancak Alman hükümetinin henüz bu füzeleri içeren savunma siparişi vermediği anlaşıldı.Bu tür mühimmatların ‘yalnızca stoklarda bulunması’ amacıyla üretilmesinin yasak olduğu da vurgulanırken, Alman savunma şirketinin başkanı Thomas Gottschild, "Savunma sanayinin daha temel bir üretim yüküne ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında konuşlandırılması durumunda bile Alman askeri personelinin katılımını gerektiren uzun menzilli Taurus füze sistemlerinin Kiev'e tedarik edilmesine karşı olduğunu söylemişti.Scholz, muhalefetten ve hatta iktidardaki koalisyonun bazı üyelerinden gelen baskılara rağmen Taurus teslimatlarına defalarca karşı çıkmıştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Taurus füzeleri ihtiyacı ve teslimatları konusunda her yorum yaptığında Berlin'den ‘sinirli tepkiler’ aldığını itiraf etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna tarafının bu füzeleri kullanma ihtimalini yorumlarken, ABD ve İngiltere tarafından daha önce yollanan muadillerinin savaş alanındaki durumu değiştiremediğini hatırlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240313/scholz-alman-askerlerin-yardimiyla-kullanilabilen-silahlari-kieve-gondermeyecegiz-1081663276.html

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almanya, taurus, uzun menzilli füze, ukrayna, askeri yardım