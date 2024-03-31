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1 dk
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00:25
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2 dk
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Mali'den Rusya’ya teşekkür
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Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
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Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
03:01
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SESLİ HABER
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SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
03:29
3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
09:28
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SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
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SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
09:52
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Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240331/31-mart-2024-yerel-secimleri-karadenizden-ilk-sonuclar-geliyor-1082233440.html
31 Mart 2024 yerel seçimleri: Karadeniz'den ilk sonuçlar geliyor
31 Mart 2024 yerel seçimleri: Karadeniz'den ilk sonuçlar geliyor
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemleri tamamlanarak oy sayma işlemine geçildi. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirlerin seçim sonuçlarına ilişkin... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:30+0300
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karadeniz bölgesi seçim sonuçları, 31 mart yerel seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları karadeniz bölgesi, 31 mart trabzon yerel seçim sonuçları, 31 mart samsun yerel seçim sonuçları, yerel seçimler, 31 mart zonguldak yerel seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları 2024, 31 mart yerel seçimleri
karadeniz bölgesi seçim sonuçları, 31 mart yerel seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları karadeniz bölgesi, 31 mart trabzon yerel seçim sonuçları, 31 mart samsun yerel seçim sonuçları, yerel seçimler, 31 mart zonguldak yerel seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları 2024, 31 mart yerel seçimleri
Seçim - Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimleri: Karadeniz'den ilk sonuçlar geliyor

19:30 31.03.2024
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemleri tamamlanarak oy sayma işlemine geçildi. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirlerin seçim sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler anbean Sputnik'te.
Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu olmak üzere toplam 18 şehir bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Murat Zorluoğlu kazanmıştı. Yüzde 64.61 oyla belediye seçimlerini kazanan Zorluoğlu, 2024 yerel seçimlerinde ise aday gösterilmedi.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Murat Zorluoğlu

AK Parti

64.61

Atakan Aksoy

İYİ Parti

29.53

Hasan Saka

Saadet Partisi

3.26

Adalet ve Kalkınma Partisi 2024 yerel seçimlerinde Trabzon adayını değiştirerek yine Trabzon'da Ortahisar ilçesinin belediye başkanlığını yürütek Ahmet Metin Genç'i büyükşehir belediyesi adayı olarak gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise Hasan Süha Saral'ı aday gösterirken İYİ Parti'nin adayı Muhammet Erkan oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Ahmet Metin Genç

AK Parti

Hasan Süha Saral

CHP

Muhammet Erkan

İYİ Parti

Artvin Belediyesi

Artvin Belediyesi'ni 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Demirhan Elçin kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Artvin Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Demirhan Elçin

CHP

50.96

Mehmet Kocatepe

AK Parti

43.24

Artvin'de 2024 seçimlerine de mevcut belelediye başkanı olan Demirhan Elçin İYİ Parti saflarına katılmıştı. AK Parti'nin Artin adayı Mehmet Kocatepe oldu. CHP ise Artvin'de Bilgehan Erdem ile oy pusulasında yer aldı.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Artvin Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Demirhan Elçin

İYİ Parti

Mehmet Kocatepe

AK Parti

Bilgehan Erdem

CHP

Bolu Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediyesi'ni CHP'nin adayı Tanju Özcan kazanmıştı. AK Parti ise Fatih Metin ismi ile oy pusulasında yer almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Bolu Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Tanju Özcan

CHP

52.71

Fatih Metin

AK Parti

44.73

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP Bolu'da yine Tanju Özcan ismiyle oy pusunda yer alıyor. AK Parti ise Muhammed Emin Demirkol ismi ile seçime giriyor. MHP Bolu'da İlhan Durak ile seçime girerken İYİ Parti ise Mansur Şen ismi ile pusulada yer alıyor.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Bolu Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Tanju Özcan

CHP

Muhammed Emin Demirkol

AK Parti

İlhan Durak

MHP

Mansur Şen

İYİ Parti

Rize Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Rize Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Rahmi Metin kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Rize Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Rahmi Metin

AK Parti

72.99

Ayhan Akyüz

CHP

13.34

Yakup Özkan

İYİ Parti

6.76

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin Rize adayı yine Rahmi Metin oldu. CHP ise Necati Topaloğlu ismi ile seçimde yer alırken İYİ Parti Köksal Toptan ismi ile oy pusulasında yer alacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Rize Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Rahmi Metin

AK Parti

Necati Topaloğlu

CHP

Köksal Toptan

İYİ Parti

Giresun Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Giresun Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu az bir farkla kazanmıştı. Şenlikoğlu yüzde 48.84 oy alırken CHP'nin adayı Kerim Aksu yüzde 48.39 oy almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Giresun Belediyesi seçim sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Aytekin Şenlikoğlu

AK Parti

48.84

Kerim Aksu

CHP

48.39

31 Mart 2024 seçimlerinde Giresun'da AK parti'nin adayı değişmezken CHP'nin adayı Fuat Köse oldu. İYİ Parti ise oy pusulasında Harun Cici ismiyle yer alacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Giresun Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Aytekin Şenlikoğlu

AK Parti

Fuat Köse

CHP

Harun Cici

İYİ Parti

Ordu Büyükşehir Belediyesi

31 Mart 2019 seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Mehmet Hilmi Güler

AK Parti

56.93

İdris Naim Şahin

SP

26.14

Mustafa Adıgüzel

CHP

15.47

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da AK Parti'nin adayı değişmedi. CHP ise seçime Zekai Sana ismiyle giriyor. İYİ Parti ise Enver Yılmaz ismiyle oy pusulasında yer alacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Mehmet Hilmi Güler

AK Parti

Zekai Sana

CHP

Enver Yılmaz

İYİ Parti

Samsun Büyükşehir Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Mustafa Demir kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Mustafa Demir

AK Parti

47.37

Hayati Tekin

İYİ Parti

26.67

Erhan Usta

BĞMSZ

21.05

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde önceki seçimde yer alan tüm adaylar değişti. AK Parti'nin adayı Halit Doğan, CHP'nin adayı Cevat Öncü ve İYİ Parti'nin adayı ise İmren Nilay Tüfekci oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Halit Doğan

AK Parti

Cevat Öncü

CHP

İmren Nilay Tüfekci

İYİ Parti

Sinop Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi'ni CHP'nin adayı Barış Ayhan yüzde 56.63 oy alarak kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Sinop Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Barış Ayhan

CHP

56.63

Ali Çöpcü

AK Parti

40.49

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Sinop'ta CHP'nin adayı Metin Gürbüz oldu. AK Parti ise Yakup Üçüncüoğlu ismiyle seçime katılırken İYİ Parti Serpil Ünlütürk ismiyle oy pusulasında yer alıyor.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Sinop Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Metin Gürbüz

CHP

Yakup Üçüncüoğlu

AK Parti

Serpil Ünlütürk

İYİ parti

Kastamonu Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Kastamonu Belediyesi'ni MHP'nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Kastamonu Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Rahmi Galip Vidinlioğlu

MHP

49.55

Tahsin Babaş

AK Parti

30.89

Mustafa Öztürk

CHP

18.16

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Kastamonu Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Kastamonu Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Tahsin Babaş

AK Parti

Hasan Baltacı

CHP

Kadir Yalçın

İYİ Parti

Yüksel Aydın

MHP

Bartın Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Tokat Belediyesi'ni MHP'nin adayı Cemal Akın kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Bartın Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Cemal Akın

MHP

35.76

Yusuf Ziya Aldatmaz

AK Parti

35.33

Mehmet Arslan

CHP

25.44

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Bartın Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Bartın Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Mustafa Karaman

AK Parti

Muhammet Rıza Yalçınkaya

CHP

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

MHP

Atınç Günal

İYİ Parti

Zonguldak Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Zonguldak Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Ömer Selim Alan kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Zonguldak Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Ömer Selim Alan

AK Parti

42.52

Şenol Şanal

CHP

39.18

Hamdi Ayan

MHP

15.08

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Zonguldak Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Zonguldak Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Ömer Selim Alan

AK parti

Tahsin Erdem

CHP

Kaya Adanır

İYİ Parti

Düzce Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Düzce Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Faruk Özlü kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Düzce Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Faruk Özlü

AK Parti

47.14

Ömer Küçük

İYİ Parti

27.97

Erdoğan Bıyık

MHP

21.75

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Düzce Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Düzce Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Faruk Özlü

AK Parti

Sedat Çelikel

CHP

Yılmaz Eser

MHP

Mehmet Keleş

İYİ Parti

Bayburt Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Bayburt Belediyesi'ni MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Bayburt Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Hükmü Pekmezci

MHP

56.49

Fatih Yumak

AK Parti

35.75

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Bayburt Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Sinop Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Mete Memiş

AK Parti

Kubilay Erel

CHP

Hükmü Pekmezci

MHP

Gümüşhane Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Gümüşhane Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Ercan Çimen kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Gümüşhane Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Ercan Çimen

AK Parti

49.16

Sabri Varan

MHP

30.02

Mustafa Canlı

İYİ Parti

11.47

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Gümüşhane Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Gümüşhane Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Ercan Çimen

AK Parti

Bedri Apaç

CHP

Ali Ateş

İYİ Parti

Vedat Soner Başer

MHP

Tokat Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Tokat Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Tokat Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Eyüp Eroğlu

AK Parti

48.80

Adnan Özmen

MHP

28.02

Hüseyin Yarıcı

İYİ Parti

20.46

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Tokat Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Tokat Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Eyüp Eroğlu

Ak Parti

Murat Yazıcı

CHP

Hakan Karagöllü

İYİ Parti

Amasya Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Amasya Belediyesi'ni MHP'nin adayı Mehmet Sarı kazanmıştı. AK Parti'nin Amasya adayı ise yüzde 34.21 almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Amasya Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Mehmet Sarı

MHP

47.28

Cafer Özdemir

AK Parti

34.21

Arife Serpil Saraçoğlu

CHP

17.25

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Amasya Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Amasya Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Mehmet Uyanık

AK Parti

Turgay Sevindi

CHP

Bayram Çelik

MHP

Erhan Çiger

İYİ Parti

Çorum Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Çorum Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın kazanmıştı. CHP'nin Çorum adayı ise yüzde 36.73 almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Çorum Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Halil İbrahim Aşgın

AK Parti

43.28

Özgür Kılıç

CHP

36.73

Kenan Şahin

MHP

16.36

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Çorum Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Çorum Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Halil İbrahim Aşgın

AK Parti

HAsan Levent Çöphünseyinoğlu

CHP

İsmail Türk

MHP

Ahmet Ertekin

İYİ Parti

Karabük Belediyesi

31 Mart 2019 yerel seçimler Karabük Belediyesi'ni MHP'nin adayı Rafet Vergili kazanmıştı. AK Parti'nin Karabük adayı ise yüzde 38.96 almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Karabük Belediyesi sonuçları

Aday

Parti

Oy oranı

Rafet Vergili

MHP

39.83

Burhanettin Uysal

AK Parti

38.96

Dursun Altıparmak

İYİ Parti

18.09

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Karabük Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Karabük Belediyesi adayları

Aday

Parti

Oy oranı

Rafer Vergili

MHP

Bayram Karadağ

CHP

Abdullah Adatepe

İYİ Parti

Özkan Çetinkaya

AK Parti

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