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31 Mart 2024 yerel seçimleri: Karadeniz'den ilk sonuçlar geliyor
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemleri tamamlanarak oy sayma işlemine geçildi. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirlerin seçim sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler anbean Sputnik'te.
Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu olmak üzere toplam 18 şehir bulunuyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Murat Zorluoğlu kazanmıştı. Yüzde 64.61 oyla belediye seçimlerini kazanan Zorluoğlu, 2024 yerel seçimlerinde ise aday gösterilmedi.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Murat Zorluoğlu
AK Parti
64.61
Atakan Aksoy
İYİ Parti
29.53
Hasan Saka
Saadet Partisi
3.26
Adalet ve Kalkınma Partisi 2024 yerel seçimlerinde Trabzon adayını değiştirerek yine Trabzon'da Ortahisar ilçesinin belediye başkanlığını yürütek Ahmet Metin Genç'i büyükşehir belediyesi adayı olarak gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise Hasan Süha Saral'ı aday gösterirken İYİ Parti'nin adayı Muhammet Erkan oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Ahmet Metin Genç
AK Parti
Hasan Süha Saral
CHP
Muhammet Erkan
İYİ Parti
Artvin Belediyesi
Artvin Belediyesi'ni 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Demirhan Elçin kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Artvin Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Demirhan Elçin
CHP
50.96
Mehmet Kocatepe
AK Parti
43.24
Artvin'de 2024 seçimlerine de mevcut belelediye başkanı olan Demirhan Elçin İYİ Parti saflarına katılmıştı. AK Parti'nin Artin adayı Mehmet Kocatepe oldu. CHP ise Artvin'de Bilgehan Erdem ile oy pusulasında yer aldı.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Artvin Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Demirhan Elçin
İYİ Parti
Mehmet Kocatepe
AK Parti
Bilgehan Erdem
CHP
Bolu Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediyesi'ni CHP'nin adayı Tanju Özcan kazanmıştı. AK Parti ise Fatih Metin ismi ile oy pusulasında yer almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Bolu Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Tanju Özcan
CHP
52.71
Fatih Metin
AK Parti
44.73
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP Bolu'da yine Tanju Özcan ismiyle oy pusunda yer alıyor. AK Parti ise Muhammed Emin Demirkol ismi ile seçime giriyor. MHP Bolu'da İlhan Durak ile seçime girerken İYİ Parti ise Mansur Şen ismi ile pusulada yer alıyor.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Bolu Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Tanju Özcan
CHP
Muhammed Emin Demirkol
AK Parti
İlhan Durak
MHP
Mansur Şen
İYİ Parti
Rize Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Rize Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Rahmi Metin kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Rize Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Rahmi Metin
AK Parti
72.99
Ayhan Akyüz
CHP
13.34
Yakup Özkan
İYİ Parti
6.76
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti'nin Rize adayı yine Rahmi Metin oldu. CHP ise Necati Topaloğlu ismi ile seçimde yer alırken İYİ Parti Köksal Toptan ismi ile oy pusulasında yer alacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Rize Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Rahmi Metin
AK Parti
Necati Topaloğlu
CHP
Köksal Toptan
İYİ Parti
Giresun Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Giresun Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu az bir farkla kazanmıştı. Şenlikoğlu yüzde 48.84 oy alırken CHP'nin adayı Kerim Aksu yüzde 48.39 oy almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Giresun Belediyesi seçim sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Aytekin Şenlikoğlu
AK Parti
48.84
Kerim Aksu
CHP
48.39
31 Mart 2024 seçimlerinde Giresun'da AK parti'nin adayı değişmezken CHP'nin adayı Fuat Köse oldu. İYİ Parti ise oy pusulasında Harun Cici ismiyle yer alacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Giresun Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Aytekin Şenlikoğlu
AK Parti
Fuat Köse
CHP
Harun Cici
İYİ Parti
Ordu Büyükşehir Belediyesi
31 Mart 2019 seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Mehmet Hilmi Güler
AK Parti
56.93
İdris Naim Şahin
SP
26.14
Mustafa Adıgüzel
CHP
15.47
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da AK Parti'nin adayı değişmedi. CHP ise seçime Zekai Sana ismiyle giriyor. İYİ Parti ise Enver Yılmaz ismiyle oy pusulasında yer alacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Mehmet Hilmi Güler
AK Parti
Zekai Sana
CHP
Enver Yılmaz
İYİ Parti
Samsun Büyükşehir Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Mustafa Demir kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Mustafa Demir
AK Parti
47.37
Hayati Tekin
İYİ Parti
26.67
Erhan Usta
BĞMSZ
21.05
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde önceki seçimde yer alan tüm adaylar değişti. AK Parti'nin adayı Halit Doğan, CHP'nin adayı Cevat Öncü ve İYİ Parti'nin adayı ise İmren Nilay Tüfekci oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Halit Doğan
AK Parti
Cevat Öncü
CHP
İmren Nilay Tüfekci
İYİ Parti
Sinop Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi'ni CHP'nin adayı Barış Ayhan yüzde 56.63 oy alarak kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Sinop Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Barış Ayhan
CHP
56.63
Ali Çöpcü
AK Parti
40.49
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Sinop'ta CHP'nin adayı Metin Gürbüz oldu. AK Parti ise Yakup Üçüncüoğlu ismiyle seçime katılırken İYİ Parti Serpil Ünlütürk ismiyle oy pusulasında yer alıyor.
31 Mart 2024 yerel seçimleri Sinop Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Metin Gürbüz
CHP
Yakup Üçüncüoğlu
AK Parti
Serpil Ünlütürk
İYİ parti
Kastamonu Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Kastamonu Belediyesi'ni MHP'nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Kastamonu Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Rahmi Galip Vidinlioğlu
MHP
49.55
Tahsin Babaş
AK Parti
30.89
Mustafa Öztürk
CHP
18.16
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Kastamonu Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Kastamonu Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Tahsin Babaş
AK Parti
Hasan Baltacı
CHP
Kadir Yalçın
İYİ Parti
Yüksel Aydın
MHP
Bartın Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Tokat Belediyesi'ni MHP'nin adayı Cemal Akın kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Bartın Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Cemal Akın
MHP
35.76
Yusuf Ziya Aldatmaz
AK Parti
35.33
Mehmet Arslan
CHP
25.44
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Bartın Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Bartın Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Mustafa Karaman
AK Parti
Muhammet Rıza Yalçınkaya
CHP
Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
MHP
Atınç Günal
İYİ Parti
Zonguldak Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Zonguldak Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Ömer Selim Alan kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Zonguldak Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Ömer Selim Alan
AK Parti
42.52
Şenol Şanal
CHP
39.18
Hamdi Ayan
MHP
15.08
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Zonguldak Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Zonguldak Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Ömer Selim Alan
AK parti
Tahsin Erdem
CHP
Kaya Adanır
İYİ Parti
Düzce Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Düzce Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Faruk Özlü kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Düzce Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Faruk Özlü
AK Parti
47.14
Ömer Küçük
İYİ Parti
27.97
Erdoğan Bıyık
MHP
21.75
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Düzce Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Düzce Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Faruk Özlü
AK Parti
Sedat Çelikel
CHP
Yılmaz Eser
MHP
Mehmet Keleş
İYİ Parti
Bayburt Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Bayburt Belediyesi'ni MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Bayburt Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Hükmü Pekmezci
MHP
56.49
Fatih Yumak
AK Parti
35.75
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Bayburt Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Sinop Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Mete Memiş
AK Parti
Kubilay Erel
CHP
Hükmü Pekmezci
MHP
Gümüşhane Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Gümüşhane Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Ercan Çimen kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Gümüşhane Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Ercan Çimen
AK Parti
49.16
Sabri Varan
MHP
30.02
Mustafa Canlı
İYİ Parti
11.47
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Gümüşhane Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Gümüşhane Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Ercan Çimen
AK Parti
Bedri Apaç
CHP
Ali Ateş
İYİ Parti
Vedat Soner Başer
MHP
Tokat Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Tokat Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu kazanmıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Tokat Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Eyüp Eroğlu
AK Parti
48.80
Adnan Özmen
MHP
28.02
Hüseyin Yarıcı
İYİ Parti
20.46
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Tokat Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Tokat Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Eyüp Eroğlu
Ak Parti
Murat Yazıcı
CHP
Hakan Karagöllü
İYİ Parti
Amasya Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Amasya Belediyesi'ni MHP'nin adayı Mehmet Sarı kazanmıştı. AK Parti'nin Amasya adayı ise yüzde 34.21 almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Amasya Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Mehmet Sarı
MHP
47.28
Cafer Özdemir
AK Parti
34.21
Arife Serpil Saraçoğlu
CHP
17.25
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Amasya Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Amasya Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Mehmet Uyanık
AK Parti
Turgay Sevindi
CHP
Bayram Çelik
MHP
Erhan Çiger
İYİ Parti
Çorum Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Çorum Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın kazanmıştı. CHP'nin Çorum adayı ise yüzde 36.73 almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Çorum Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Halil İbrahim Aşgın
AK Parti
43.28
Özgür Kılıç
CHP
36.73
Kenan Şahin
MHP
16.36
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Çorum Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Çorum Belediyesi adayları
Aday
Parti
Oy oranı
Halil İbrahim Aşgın
AK Parti
HAsan Levent Çöphünseyinoğlu
CHP
İsmail Türk
MHP
Ahmet Ertekin
İYİ Parti
Karabük Belediyesi
31 Mart 2019 yerel seçimler Karabük Belediyesi'ni MHP'nin adayı Rafet Vergili kazanmıştı. AK Parti'nin Karabük adayı ise yüzde 38.96 almıştı.
31 Mart 2019 yerel seçimleri Karabük Belediyesi sonuçları
Aday
Parti
Oy oranı
Rafet Vergili
MHP
39.83
Burhanettin Uysal
AK Parti
38.96
Dursun Altıparmak
İYİ Parti
18.09
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Karabük Belediyesi için partiler aday pusulasında şu isimler ile yer alacaklar:
31 Mart 2024 yerel seçimleri Karabük Belediyesi adayları