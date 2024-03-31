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Doğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
Sputnik Türkiye
Yerel yönetimleri belirlemek için Türkiye sandık başında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah 07.00’da başlayan oy kullanma işlemi için yaşlı... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T18:15+0300
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фото, fotoğraf, diyarbakır, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk
фото, fotoğraf, diyarbakır, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
18:15 31.03.2024 (güncellendi: 18:19 31.03.2024)
Yerel yönetimleri belirlemek için Türkiye sandık başında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah 07.00’da başlayan oy kullanma işlemi için yaşlı vatandaşlar erken davrandı.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Türkiye yerel yönetimler için sandık başına gitti. Ülke genelinde devam eden oy kullanma işlemi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah 07.00 itibariyle başladı.
Türkiye yerel yönetimler için sandık başına gitti. Ülke genelinde devam eden oy kullanma işlemi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sabah 07.00 itibariyle başladı.
© Sputnik / Sertaç Kayar
YSK'nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına doğrultusunda 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. 49 ilde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
YSK'nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına doğrultusunda 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. 49 ilde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Oy kullanma işleminin 07.00’da başladığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da vatandaşlar erken saatlerde okul önlerinde toplandı. Erken saatleri tercih eden yaşlı vatandaşlar okul önlerinde toplandı.
Oy kullanma işleminin 07.00’da başladığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da vatandaşlar erken saatlerde okul önlerinde toplandı. Erken saatleri tercih eden yaşlı vatandaşlar okul önlerinde toplandı.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Saatler 07.00’ı göstermesiyle beraber oy kullanma işleminin başladığı kentte 1 milyon 164 bin 129 seçmen bulunuyor.
Saatler 07.00’ı göstermesiyle beraber oy kullanma işleminin başladığı kentte 1 milyon 164 bin 129 seçmen bulunuyor.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 20 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yarışırken, 17 ilçede belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 20 siyasi parti ve 2 bağımsız aday yarışırken, 17 ilçede belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek.
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bugün yapılan yerel seçimlerde 20 bin 242 yeni seçmenin daha oy kullanması bekleniyordu. Toplam seçmen sayısı 1 milyon 164 bin 129’u buldu.
Bugün yapılan yerel seçimlerde 20 bin 242 yeni seçmenin daha oy kullanması bekleniyordu. Toplam seçmen sayısı 1 milyon 164 bin 129’u buldu.
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı
© Sputnik / Sertaç KayarDoğu’da yaşlılar erken davrandı
Doğu’da yaşlılar erken davrandı