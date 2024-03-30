https://sputniknews.com.tr/20240330/ukraynali-uzman-31-martta-gorev-suresi-sona-eren-zelenskiyin-statusu-artik-mesru-sayilmayacak-1082221627.html

Ukraynalı uzman: 31 Mart’ta görev süresi sona eren Zelenskiy’in statüsü artık meşru sayılmayacak

Ukraynalı uzman: 31 Mart’ta görev süresi sona eren Zelenskiy’in statüsü artık meşru sayılmayacak

Sputnik Türkiye

Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in görev süresinin 31 Mart’ta sona ereceğini ve statüsünün artık meşru olmayacağını ifade etti. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T01:11+0300

2024-03-30T01:11+0300

2024-03-30T01:11+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresinin 31 Mart’ta dolacağını ve bu tarihten sonra statüsünün artık meşru olmayacağını söyledi.Soskin, “31 Mart Pazar, Zelenskiy için kara bir gün olacak, çünkü bu onun anayasal yetkilerinin son günü” dedi.Zelenskiy’in iktidarını meşru gösterebilmek için, halkı seçimlerin iptal edilmesi gerektiğine ikna edecek birçok ‘dalkavuğu’ sahaya süreceğini belirten uzman, “Zelensky artık başkan değil. Yeni seçimlerin yapılması gerekiyor ve anayasayı ihlal etmesi nedeniyle seçimlere katılmasının mümkün olup olmadığı sorusu da ortaya çıkıyor” diye konuştu.Soskin, 14 Mayıs'ta Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasının sona ereceğini ve bundan böyle uzatılması da dahil olmak üzere Zelenskiy'nin tüm kararlarının geçersiz olacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240330/zelenskiy-abd-yardim-etmezse-ukrayna-ordusu-surekli-geri-cekilecek-1082221040.html

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