https://sputniknews.com.tr/20240330/somalide-anayasa-degisikligi-cumhurbaskani-ve-milletvekillerini-halk-sececek-1082241207.html
Somali'de anayasa değişikliği: 'Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halk seçecek'
Somali'de anayasa değişikliği: 'Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halk seçecek'
Sputnik Türkiye
Somali'de yapılan anayasa değişikliği sebebiyle cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin halk tarafından seçilmesine karar verildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T21:11+0300
2024-03-30T21:11+0300
2024-03-30T21:11+0300
dünya
somali
anayasa değişikliği
cumhurbaşkanı
milletvekili
halk
seçim
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Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe tarafından yapıaln açıklamada, anayasada değişiklik yapıldığı bilgisini verilirken yapılan bu değişikliğe göre bundan sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halkın seçeceği ifade edildi.Buna ek olarak alınan kararla cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıktığını da açıklayan Madobe cumhurbaşkanına, başbakanı atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi de verildiğini kaydetti.Somali, '4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetiliyor. Mecliste ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda temsil edilirken, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekillerle mecliste temsil ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiye-10-yil-denizlerimizi-koruyacak-1080967738.html
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somali, anayasa değişikliği, cumhurbaşkanı, milletvekili, halk, seçim
somali, anayasa değişikliği, cumhurbaşkanı, milletvekili, halk, seçim
Somali'de anayasa değişikliği: 'Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halk seçecek'
Somali'de yapılan anayasa değişikliği sebebiyle cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin halk tarafından seçilmesine karar verildi.
Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe tarafından yapıaln açıklamada, anayasada değişiklik yapıldığı bilgisini verilirken yapılan bu değişikliğe göre bundan sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halkın seçeceği ifade edildi.
Buna ek olarak alınan kararla cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıktığını da açıklayan Madobe cumhurbaşkanına, başbakanı atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi de verildiğini kaydetti.
Somali, '4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetiliyor. Mecliste ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda temsil edilirken, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekillerle mecliste temsil ediliyor.