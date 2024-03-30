https://sputniknews.com.tr/20240330/somalide-anayasa-degisikligi-cumhurbaskani-ve-milletvekillerini-halk-sececek-1082241207.html

Somali'de anayasa değişikliği: 'Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halk seçecek'

Somali'de anayasa değişikliği: 'Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halk seçecek'

Sputnik Türkiye

Somali'de yapılan anayasa değişikliği sebebiyle cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin halk tarafından seçilmesine karar verildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T21:11+0300

2024-03-30T21:11+0300

2024-03-30T21:11+0300

dünya

somali

anayasa değişikliği

cumhurbaşkanı

milletvekili

halk

seçim

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Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe tarafından yapıaln açıklamada, anayasada değişiklik yapıldığı bilgisini verilirken yapılan bu değişikliğe göre bundan sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halkın seçeceği ifade edildi.Buna ek olarak alınan kararla cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıktığını da açıklayan Madobe cumhurbaşkanına, başbakanı atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi de verildiğini kaydetti.Somali, '4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetiliyor. Mecliste ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda temsil edilirken, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekillerle mecliste temsil ediliyor.

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somali, anayasa değişikliği, cumhurbaşkanı, milletvekili, halk, seçim