https://sputniknews.com.tr/20240330/solingende-hayatini-kaybeden-aile-icin-yuruyus-duzenlendi-adalet-istiyoruz-1082241544.html

Solingen’de hayatını kaybeden aile için yürüyüş düzenlendi: 'Adalet istiyoruz'

Solingen’de hayatını kaybeden aile için yürüyüş düzenlendi: 'Adalet istiyoruz'

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk asıllı aile için yürüyüş ve anma töreni... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T21:28+0300

2024-03-30T21:28+0300

2024-03-30T21:28+0300

dünya

almanya

solingen

yürüyüş

adalet

kundaklama

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082241387_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_803504a6c33f90c4f641fee9546d11d3.jpg

Almanya’nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 2’si çocuk 4 kişilik Türk asıllı aile için yürüyüş düzenlendi. Aralarında aile yakınlarının da olduğu yüzlerce kişi Solingen'in şehir merkezinde bir araya gelerek kundaklanan evin bulunduğu Höhscheid semtine doğru yürüdü.Kalabalık, “Adalet istiyoruz” sloganları atarak yangında hayatını kaybeden ailenin fotoğraflarını taşıdı.Yangında hayatını kaybeden İsmail Zhilov’un babası Emin Zhilov, acısının büyük olduğunu dile getirerek, “Sadece adalet istiyoruz. Her kim yaptıysa bulunsun cezasını çeksin. Başka hiç bir şey istemiyoruz” dedi.'Solingen ve Mölln saldırılarını hatırlattı'Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Muharrem Kuzey ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach yanan evin önünde konuşma yaptılar.Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach konuşmasında, “Yaşanan olay karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşamını yitirenlere veda etmek için buradayım” diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise, "Bu facia bize geçmişte yaşanan Solingen ve Mölln saldırılarını hatırlattı. Ayrıca Ludwigshafen’de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları hatırlattı” açıklamasında bulundu.'İslamofobi giderek artıyor'Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Dışişleri Bakanımız ve sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere devletimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir” cümlelerini kaydederek konuşmasını, “Söz konusu yangının bir kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiği soruşturmayı yürüten başsavcılık makamı tarafından açıklanmıştır. Solingen'de 31 yıl önce meydana gelen ve genç ailenin 5 ferdini yitirdiği olayla bu yangının aynı şehirde meydana gelmesi ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin maalesef giderek artmakta oluşu sürecin hassasiyet ve önemini daha da arttırmaktadır. Ortak geleceğimiz için bu menfur akımlarla, her türlü ayrımcılıkla her platformda güçlü bir şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulunuyoruz" şeklinde sürdürdü.Bulgaristan HÖH Partisi Başkan Yardımcısı ve AP Milletvekili İlhan Küçük de, “Acınızı paylaşmak istedik, o niyetle Bulgaristan’dan geldik. Sizin acınız bizim acımız. Dünyada hiçbir yerde böyle acılar yaşanmasın” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiyeden-almanyaya-solingen-uyarisi-aydinlatilmasini-bekliyoruz-1082161657.html

almanya

solingen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, solingen, yürüyüş, adalet, kundaklama