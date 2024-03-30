https://sputniknews.com.tr/20240330/rusya-son-bir-haftada-dusman-hedeflerine-bir-kapsamli-ve-57-grup-saldiri-duzenlendi-1082237863.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin özel askeri operasyonun son bir haftasında, aralarında Tsirkon hipersonik ve Kinjal aerobalistik füze... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T17:54+0300

2024-03-30T17:54+0300

2024-03-30T17:55+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun 23 Mart - 30 Mart dönemini kapsayan son bir haftasındaki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre operasyonun son bir haftasında Rus ordu birlikleri, aralarında Tsirkon hipersonik ve Kinjal aerobalistik füze sistemlerinin de bulunduğu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna ordusunun ve istihbarat servislerinin karar alma merkezlerini, insansız su araçları yapım tesislerini, mühimmat ve yakıt depolarını, hava savunma ve enerji tesislerini vurdu, bununla birlikte özel harekat kuvvetlerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktaları da imha edildi.Batı Askeri Grubu birlikleri Kupyansk istikametinde gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, ayrıca Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Serebryanskiy orman bölgesinde düşmanın toplam 11 saldırısını püskürttü. Düşmanın bir haftalık kayıpları 310’a yakın asker, 2 tank, 3 zırhlı muharebe aracı ve 22 otomobil oldu.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri başarılı eylemler sonucu DHC’de yer alan Krasnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Ön saflarda takti konumlarını iyileştiren Rus askerler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin ve LHC’nin farklı bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, ayrıca DHC’de düşmanın 12 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 2 bin 360’ın üzerinde askerini, 5 tank, 16 zırhlı piyade aracı, 61 otomobil ile 11’i yabancı yapım olmak üzere 23 topçu sistemi kaybetti.Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 7 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı ve 64 karşı saldırıyı püskürttü, düşmanın bu istikametteki kayıpları bin 870’in üzerinde asker, 13 tank, 20 zırhlı piyade aracı ve 50 otomobil olarak kayıtlara geçti.Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye bölgesinde ve DHC’de düşmanın 7 tugayının birliklerine kayıplar verdirdi, ayrıca 5 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette bir haftada 860’ın üzerinde asker, 4 zırhlı muharebe aracı, 35 otomobil, 2 Polonya yapımı Krab ve 2 İngiliz yapımı FH-70 olmak üzere 7 sahra topçu sistemi kaybetti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Herson ve Zaporojye bölgelerinde konuşlanan birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu, düşmanın bir haftalık kayıpları 370’in üzerinde asker, 2 tank, 7 zırhlı muharebe aracı, 29 otomobil ve 5’i ABD yapımı M777 obüsü olmak üzere 13 sahra topçu sistemi olarak gerçekleşti.Son bir hafta içinde 18 Ukrayna askerinin teslim olduklarına dikkat çekilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin ise Ukrayna ordusuna ait 11 Storm Shadow, 3 Neptun, 4 ADM-160 MALD, kara hedeflerini vuramak üzere dönüştürülmüş 2 S-200, 171 HIMARS, Vampire ve Uragan füzesi, ayrıca bin 208 insansız hava aracı (İHA) imha etti.

https://sputniknews.com.tr/20240330/rusya-savunma-bakani-soygu-altay-bolgesinde-savunma-sanayii-isletmelerindeki-uretimi-denetledi-1082231095.html

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