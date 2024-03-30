https://sputniknews.com.tr/20240330/overcuk-rusya-cin-ticaret-anlasmalarinin-yuzde-92si-rus-rublesi-ve-cin-yuani-uzerinden-yapiliyor-1082241004.html
Overçuk: Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'si Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapılıyor
Overçuk: Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'si Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'sinin Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapıldığını dile getirdi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T21:02+0300
2024-03-30T21:02+0300
2024-03-30T21:03+0300
dünya
aleksey overçuk
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
ruble
yuan
rus rublesi
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin
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Çin'de düzenlenen 2024 Boao Asya Forumu'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı saygı, eşitlik ve kapsamlı ticaret üzerine kurulu kalıcı ve uyumlu münasebetlerin altını çizdi. Overçuk konuşmasında, Rusya'nın ticari büyümeyi teşvik etme ve Moskova ile Pekin arasında yeni bağlantı projeleri başlatma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.Overçuk konuşmasında ayrıca, Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'sinin Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapıldığının da altını çizdi.'Küresel Güney'in Yükselişi' konulu bir oturumda konuşan Başbakan Yardımcısı, güney ülkelerinin son elli yılda kilit oyuncular olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin artan küresel belirsizlikler karşısında birleşmeleri ve ortak zorluklarla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.Overçuk, "Şu anda küresel piyasalarda küreselleşme karşıtı ve artan ticari parçalanma belirtileri görüyoruz, bu da komşu ülkelerimizle işbirliği ve bağlantılarımızı güçlendirmemizi gerektiriyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle bağların derinleştirilmesine devam etme niyetinde olduğunu ifade etmişti ve Rusya'nın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaretinin yüzde 37 oranında artarak geçen yıl 263 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştığını dile getirmişti. Bu yılın Ocak ayından Nisan ayına kadar ise bu miktar yüzde 35 daha arttı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rusya-dolara-veda-ediyor-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payinda-keskin-yukselis-1076562061.html
rusya
çin
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aleksey overçuk, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ruble, yuan, rus rublesi, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin
aleksey overçuk, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ruble, yuan, rus rublesi, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin
Overçuk: Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'si Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapılıyor
21:02 30.03.2024 (güncellendi: 21:03 30.03.2024)
Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'sinin Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapıldığını dile getirdi.
Çin'de düzenlenen 2024 Boao Asya Forumu'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı saygı, eşitlik ve kapsamlı ticaret üzerine kurulu kalıcı ve uyumlu münasebetlerin altını çizdi. Overçuk konuşmasında, Rusya'nın ticari büyümeyi teşvik etme ve Moskova ile Pekin arasında yeni bağlantı projeleri başlatma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.
Overçuk konuşmasında ayrıca, Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'sinin Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapıldığının da altını çizdi.
'Küresel Güney'in Yükselişi' konulu bir oturumda konuşan Başbakan Yardımcısı, güney ülkelerinin son elli yılda kilit oyuncular olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin artan küresel belirsizlikler karşısında birleşmeleri ve ortak zorluklarla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Overçuk, "Şu anda küresel piyasalarda küreselleşme karşıtı ve artan ticari parçalanma belirtileri görüyoruz, bu da komşu ülkelerimizle işbirliği ve bağlantılarımızı güçlendirmemizi gerektiriyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle bağların derinleştirilmesine devam etme niyetinde olduğunu ifade etmişti ve Rusya'nın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaretinin yüzde 37 oranında artarak geçen yıl 263 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştığını dile getirmişti. Bu yılın Ocak ayından Nisan ayına kadar ise bu miktar yüzde 35 daha arttı.