https://sputniknews.com.tr/20240330/overcuk-rusya-cin-ticaret-anlasmalarinin-yuzde-92si-rus-rublesi-ve-cin-yuani-uzerinden-yapiliyor-1082241004.html

Overçuk: Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'si Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapılıyor

Overçuk: Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'si Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapılıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'sinin Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapıldığını dile getirdi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T21:02+0300

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aleksey overçuk

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

ruble

yuan

rus rublesi

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

vladimir putin

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Çin'de düzenlenen 2024 Boao Asya Forumu'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı saygı, eşitlik ve kapsamlı ticaret üzerine kurulu kalıcı ve uyumlu münasebetlerin altını çizdi. Overçuk konuşmasında, Rusya'nın ticari büyümeyi teşvik etme ve Moskova ile Pekin arasında yeni bağlantı projeleri başlatma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.Overçuk konuşmasında ayrıca, Rusya-Çin ticaret anlaşmalarının yüzde 92'sinin Rus rublesi ve Çin yuanı üzerinden yapıldığının da altını çizdi.'Küresel Güney'in Yükselişi' konulu bir oturumda konuşan Başbakan Yardımcısı, güney ülkelerinin son elli yılda kilit oyuncular olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin artan küresel belirsizlikler karşısında birleşmeleri ve ortak zorluklarla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.Overçuk, "Şu anda küresel piyasalarda küreselleşme karşıtı ve artan ticari parçalanma belirtileri görüyoruz, bu da komşu ülkelerimizle işbirliği ve bağlantılarımızı güçlendirmemizi gerektiriyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle bağların derinleştirilmesine devam etme niyetinde olduğunu ifade etmişti ve Rusya'nın ŞİÖ üyesi ülkelerle ticaretinin yüzde 37 oranında artarak geçen yıl 263 milyar ABD doları ile rekor seviyeye ulaştığını dile getirmişti. Bu yılın Ocak ayından Nisan ayına kadar ise bu miktar yüzde 35 daha arttı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/rusya-dolara-veda-ediyor-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payinda-keskin-yukselis-1076562061.html

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çin

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aleksey overçuk, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ruble, yuan, rus rublesi, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin