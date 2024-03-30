Moskova'daki terör saldırısı kurbanları düzenlenen etkinlikle anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "CrocusCityHall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "CrocusCityHall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 144 olarak güncellenmişti.
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 144 olarak güncellenmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall’deki terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair bilgilerin olduğunu duyurmuştu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall’deki terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair bilgilerin olduğunu duyurmuştu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, elde edilen verilere göre Ukrayna'nın teröristler tarafından düzenlenen saldırının organizasyonunda doğrudan yer aldığını, Batılı istihbarat servislerinin ise saldırının hazırlanmasına dahil olduğunu söylemişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, elde edilen verilere göre Ukrayna'nın teröristler tarafından düzenlenen saldırının organizasyonunda doğrudan yer aldığını, Batılı istihbarat servislerinin ise saldırının hazırlanmasına dahil olduğunu söylemişti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilemiş, yaralılara acil şifa dileklerini iletmişti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilemiş, yaralılara acil şifa dileklerini iletmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin saldırıya ilişkin, "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" açıklamasında bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin saldırıya ilişkin, "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" açıklamasında bulunmuştu.
Moskova'da düzenlenen anma törenine pek çok insan katılırken pek çok çiçek bırakıldı.
Moskova'da düzenlenen anma törenine pek çok insan katılırken pek çok çiçek bırakıldı.
Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç (solda) de anma törenine katılarak anıta karanfil bıraktı.
Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç (solda) de anma törenine katılarak anıta karanfil bıraktı.