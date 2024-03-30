Moskova'daki terör saldırısı kurbanları düzenlenen etkinlikle anıldı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, elde edilen verilere göre Ukrayna'nın teröristler tarafından düzenlenen saldırının organizasyonunda doğrudan yer aldığını, Batılı istihbarat servislerinin ise saldırının hazırlanmasına dahil olduğunu söylemişti.