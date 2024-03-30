https://sputniknews.com.tr/20240330/kabaktepe-aksam-namazinda-cumhurbaskanimizla-birlikte-ayasofya-i-kebir-camiinde-olacagiz-1082239935.html

Kabaktepe: Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağız

Kabaktepe: Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağız

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe akşam namazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağı bilgisini paylaştı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T19:12+0300

2024-03-30T19:12+0300

2024-03-30T19:12+0300

ayasofya-i kebir cami-i şerif

recep tayyip erdoğan

osman nuri kabaktepe

türkiye

namaz

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medadyan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam namazını Ayasofya'da kılacağını belirtti.Kabaktepe, caminin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir fotoğraf karesiyle birlikte "Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camiinde olacağız" paylaşımında bulundu.Erdoğan, bir öncesi seçim 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de son namazını Ayasofya'da kılmıştı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

ayasofya-i kebir cami-i şerif, recep tayyip erdoğan, osman nuri kabaktepe, namaz