https://sputniknews.com.tr/20240330/kabaktepe-aksam-namazinda-cumhurbaskanimizla-birlikte-ayasofya-i-kebir-camiinde-olacagiz-1082239935.html
Kabaktepe: Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağız
Kabaktepe: Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağız
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe akşam namazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağı bilgisini paylaştı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T19:12+0300
2024-03-30T19:12+0300
2024-03-30T19:12+0300
ayasofya-i kebir cami-i şerif
recep tayyip erdoğan
osman nuri kabaktepe
türkiye
namaz
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medadyan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam namazını Ayasofya'da kılacağını belirtti.Kabaktepe, caminin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir fotoğraf karesiyle birlikte "Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camiinde olacağız" paylaşımında bulundu.Erdoğan, bir öncesi seçim 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de son namazını Ayasofya'da kılmıştı.
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ayasofya-i kebir cami-i şerif, recep tayyip erdoğan, osman nuri kabaktepe, namaz
ayasofya-i kebir cami-i şerif, recep tayyip erdoğan, osman nuri kabaktepe, namaz
Kabaktepe: Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe akşam namazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii'nde olacağı bilgisini paylaştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medadyan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam namazını Ayasofya'da kılacağını belirtti.
Kabaktepe, caminin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir fotoğraf karesiyle birlikte "Akşam namazında Cumhurbaşkanımızla birlikte Ayasofya-i Kebir Camiinde olacağız" paylaşımında bulundu.
Erdoğan, bir öncesi seçim 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de son namazını Ayasofya'da kılmıştı.