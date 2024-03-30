https://sputniknews.com.tr/20240330/iran-batinin-ermenistan-azerbaycan-anlasmasini-engelleme-niyetini-goruyoruz-1082234235.html
İran: Batı'nın Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz
İran: Batı'nın Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz
Sputnik Türkiye
İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mousavi, Batılı ülkelerin Güney Kafkasya bölgesine müdahalesinin başarılı bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceğini ifade... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T16:21+0300
2024-03-30T16:21+0300
2024-03-30T16:21+0300
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İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyed Abbas Mousavi, Batılı ülkelerin Güney Kafkasya bölgesine müdahalesinin başarılı bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceğini ve bu faaliyetin bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını, aksine durumun daha da karmaşıklaşmasına yol açacağını söyledi.Mousavi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mousavi İran'ın Güney Kafkasya ülkelerinin sorunlarını kendi başlarına çözebileceklerine inandığının altını çizerek, "İran İslam Cumhuriyeti bu doğrultuda ikili ve çok taraflı temasları desteklemektedir. Batılıların Güney Kafkasya'daki durumu sarsma ve bu bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine yol açan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz" cümlelerini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240328/disisleri-bakani-lavrov-ermeni-yetkililer-rusya-ile-iliskileri-kasitli-olarak-bozmaya-calisiyor-1082169726.html
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iran, güney kafkasya, ermenistan, azerbaycan, rusya, batı, avrupa, fransa, abd, nato
iran, güney kafkasya, ermenistan, azerbaycan, rusya, batı, avrupa, fransa, abd, nato
İran: Batı'nın Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz
İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mousavi, Batılı ülkelerin Güney Kafkasya bölgesine müdahalesinin başarılı bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek bölge ülkelerinin sorunlarını kendi başlarına çözebileceğini vurguladı.
İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyed Abbas Mousavi, Batılı ülkelerin Güney Kafkasya bölgesine müdahalesinin başarılı bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceğini ve bu faaliyetin bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını, aksine durumun daha da karmaşıklaşmasına yol açacağını söyledi.
Mousavi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İran her zaman bölgesel sorunların bölge ülkelerinin potansiyelleri kullanılarak çözülmesi konusunda ısrarcı olmuştur. Batılı ülkelerin bölgeye müdahalesi başarılı bir deneyim olarak kabul edilemez ve bu faaliyet bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olmayacaktır aksine durumun daha da karmaşıklaşmasına yol açacaktır.
Mousavi İran'ın Güney Kafkasya ülkelerinin sorunlarını kendi başlarına çözebileceklerine inandığının altını çizerek, "İran İslam Cumhuriyeti bu doğrultuda ikili ve çok taraflı temasları desteklemektedir. Batılıların Güney Kafkasya'daki durumu sarsma ve bu bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine yol açan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz" cümlelerini dile getirdi.