https://sputniknews.com.tr/20240330/iran-batinin-ermenistan-azerbaycan-anlasmasini-engelleme-niyetini-goruyoruz-1082234235.html

İran: Batı'nın Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz

İran: Batı'nın Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz

Sputnik Türkiye

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mousavi, Batılı ülkelerin Güney Kafkasya bölgesine müdahalesinin başarılı bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceğini ifade... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T16:21+0300

2024-03-30T16:21+0300

2024-03-30T16:21+0300

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İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyed Abbas Mousavi, Batılı ülkelerin Güney Kafkasya bölgesine müdahalesinin başarılı bir deneyim olarak değerlendirilemeyeceğini ve bu faaliyetin bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını, aksine durumun daha da karmaşıklaşmasına yol açacağını söyledi.Mousavi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mousavi İran'ın Güney Kafkasya ülkelerinin sorunlarını kendi başlarına çözebileceklerine inandığının altını çizerek, "İran İslam Cumhuriyeti bu doğrultuda ikili ve çok taraflı temasları desteklemektedir. Batılıların Güney Kafkasya'daki durumu sarsma ve bu bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine yol açan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını engelleme niyetini görüyoruz" cümlelerini dile getirdi.

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iran, güney kafkasya, ermenistan, azerbaycan, rusya, batı, avrupa, fransa, abd, nato