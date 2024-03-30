https://sputniknews.com.tr/20240330/eski-abd-deniz-piyadesi-ukraynaya-20-bin-fransiz-askeri-de-gonderilse-durum-degismeyecek-1082238026.html

Eski ABD Deniz Piyadesi: Ukrayna’ya 20 bin Fransız askeri de gönderilse durum değişmeyecek

Eski ABD Deniz Piyadesi: Ukrayna’ya 20 bin Fransız askeri de gönderilse durum değişmeyecek

Sputnik Türkiye

Eski ABD Deniz Piyade subayı Matthew Ho, Ukrayna’ya 20 bin Fransız askeri bile göndermenin cephedeki durumu Ukrayna ordusu lehine değiştirmeyeceğini belirtti. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T18:01+0300

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Eski ABD Deniz Piyade Kolordusu Subayı Matthew Ho, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde, Ukrayna'ya 20 bin Fransız askeri göndermenin bile cephedeki durumu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lehine değiştirmeyeceğini söyledi.Ho, “Şu anda bazılarının savunduğu gibi NATO birlikleri göndermenin Ukrayna'nın kazanmasına yardımcı olacağına inanmak için hiçbir neden yok. İster Macron'un başlangıçta önerdiği 2 bin asker olsun, ister Fransız generalin önerdiği 20 bin Fransız askeri artı 40 bin NATO askeri olsun, durum değişmeyecek. Bu yeterli değil” dedi.Savaş alanındaki durumun ancak hava, deniz ve füze kuvvetlerinin desteğiyle üç ila beş ana zırhlı ve mekanize birimlerinden oluşan gerçek bir ittifak ordusunun gönderilmesiyle değiştirilebileceğini belirten Uzman, aynı zamanda NATO hedeflerine saldırılar da dahil olmak üzere karşı saldırılar düzenleyebilecek Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240330/rusya-son-bir-haftada-dusman-hedeflerine-bir-kapsamli-ve-57-grup-saldiri-duzenlendi-1082237863.html

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