Bakan Yerlikaya: 18 ilde düzenlenen Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-30" operasyonlarında;

ADANA: Adana İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Mersin ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden “Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle” vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

MANİSA: Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, Batman ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda; Türkiye’de çeşitli domainler aracılığı ile “Çevrimiçi Kumar ve Yasa Dışı Bahis” oynanmasına imkân sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ: Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Siirt, Çankırı ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden “Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle” vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

ANTALYA: Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; İnternet siteleri üzerinden “Sahte Araç İlanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

ANKARA: Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Kırıkkale, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda; İnternet üzerinden “Römork Satış İlanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen, Ruhsatsız tabancalar, 36 adet cep telefon, 12 adet bilgisayar, Çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.