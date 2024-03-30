https://sputniknews.com.tr/20240330/ankarada-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1082222362.html

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T02:18+0300

2024-03-30T02:18+0300

2024-03-30T02:18+0300

ankara

türkiye

ankara emniyet müdürlüğü

trafik

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle kentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Açık Yer Toplantısı" sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221009/ankarada-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1062110732.html

ankara

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ankara, ankara emniyet müdürlüğü, trafik