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Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
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Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
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Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
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Rusya’dan AB’ye tehdit
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FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
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Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
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Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
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Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
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Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
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Macron, ABD’yi kızdırdı
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‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
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Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
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Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
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İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
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Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
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ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
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Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
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İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
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Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
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Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
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Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
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Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
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Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
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ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
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Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
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Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
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Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
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ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
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Mali'den Rusya’ya teşekkür
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Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
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Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
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ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
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Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
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Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
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Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
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İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor