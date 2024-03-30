https://sputniknews.com.tr/20240330/almanya-disisleri-bakani-baerbock-putin-natoyu-ukraynadaki-catismaya-cekmek-istiyor-1082233111.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, NATO'yu Ukrayna'daki çatışmaya çekmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, NATO'yu Ukrayna'daki çatışmaya çekmek istiyor

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu Ukrayna'daki çatışmaya çekmek istediğini öne sürdü. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T16:02+0300

2024-03-30T16:02+0300

2024-03-30T16:02+0300

ukrayna krizi

annalena baerbock

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

nato

tucker carlson

gürcistan

avrupa

savaş

barış

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Funke medya grubu bünyesindeki gazetelere demeç veren Baerbock, Rus lider Putin ve Rusya'yla savaş konusunda sert açıklamalar yaptı. Putin'in NATO'yu Ukrayna'daki çatışmaya çekmek istediğini iddia eden Baerbock, "Eğer Rusya Devlet Başkanı kazanırsa, Avrupa'da güvenlik ve uluslararası düzen tehdit altına girecek" dedi.Rusya liderinin amacının bağımsız Ukrayna'yı yıkmak olduğunu da öne süren Baerbock, "O (Putin), rasyonel argümanların ulaşabileceği sınırların dışında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kesinlikle müzakere yapmak da istemiyor" ifadelerini kullandı.Baerbock, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ukrayna'ya Taurus füzelerinin sevkiyatını Putin'den korktuğu için mi engellediğinin sorulması üzerineyse "Almanya, gözünün korkutulmasına izin vermeyecek ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Scholz, Putin'den korkmuyor" yanıtını verdi.Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ve buna karşı olduğunu da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Batılı siyasetçilerin kendi halklarını Rus tehdidiyle korkutup dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırdığına dikkat çekerken Moskova'nın başta Polonya, Letonya ve diğer Baltık ülkeleri olmak üzere hiçbir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını açık bir şekilde vurgulamıştı.Rus lider ayrıca, 2008 yılında NATO ülkelerinin İttifak'ın kapılarını Kiev'e açtığını ancak Rusya'nın Ukrayna'nın İttifak'ta yer almasını hiçbir zaman kabul etmediğini anımsatmıştı. Putin, Washington'un NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi fikrini teşvik ederek İttifak'ın diğer ülkeleri üzerinde baskı kurduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-askeri-komite-baskani-rusyanin-ittifaka-saldirmayi-planladigina-dair-emare-yok-1082227740.html

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annalena baerbock, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, nato, tucker carlson, gürcistan, avrupa, savaş, barış